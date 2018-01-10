SPK kapatıyor, onlar yine açıyor!

Piyasası Kurulu (SPK), 2017'de kumar mantığıyla işleyen piyasaya neşter vurdu. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyon ilk açıldığında oranın 1'e 10'u geçemeyeceğini ve başlangıç teminatı tutarının asgari 50 bin TL olacağını açıkladı. Yeni kurallarla foreks'i Türkiye'de oynamak zorlaştı.

Bu iyi mi oldu, kötü mü tartışılır. Zira, Türkiye'de yasaklar gelince 100-200 doları olanlar foreks oynamak için merdiven altına ya da yurtdışına kaydı. Bu kez SPK, yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye başladı.

Ne oldu dersiniz?

Mantar gibi çoğalan foreks siteleri hayatımıza girdi.

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