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kapatıyor, onlar yine açıyor!

SABAH Ekonomi yazarı bugünkü yazısında 'nın kapattığı ve mantar gibi çoğalan sitelerinin piyasalarda nasıl iş yaptığını anlattı

Giriş Tarihi: 10.1.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 15:51
SPK kapatıyor, onlar yine açıyor!

Piyasası Kurulu (), 2017'de kumar mantığıyla işleyen piyasaya neşter vurdu. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyon ilk açıldığında oranın 1'e 10'u geçemeyeceğini ve başlangıç teminatı tutarının asgari 50 bin TL olacağını açıkladı. Yeni kurallarla 'i 'de oynamak zorlaştı.

Bu iyi mi oldu, kötü mü tartışılır. Zira, Türkiye'de yasaklar gelince 100-200 doları olanlar foreks oynamak için merdiven altına ya da yurtdışına kaydı. Bu kez SPK, yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye başladı.

Ne oldu dersiniz?

Mantar gibi çoğalan foreks siteleri hayatımıza girdi.

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SPK kapatıyor, onlar yine açıyor!
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