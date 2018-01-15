Türk sanal parasının ayakları yerden kesildi

Sanal para
yaratma ve proje finansmanı için halka arz benzeri para toplama Initial Coin Offering (ICO) işlemi ile Türk start-up'larda tanışmaya başladı. Sanal para çıkarma konusunda hazırlık yapan start-up'lardan biri de havacılık sektörünü seçmiş Further Network. Firma Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi olmayan 486 havayolunu blockchain tabanlı bir yazılımla bir araya getirip tüketiciyle buluşturmayı planlıyor. Acente ve küresel sistemin parçası olamayan adı duyulmamış bu havayollarını tüketiciyle buluşturan sistem aynı zamanda IATA üyelerini de kapsayacak. Sermaye Piyasası Kurulu gibi herhangi bir düzenleyici kurum denetiminde olmadığı için eleştirilen ICO sistemiyle firmanın ilk amacı 200 milyon dolarlık finansmana ulaşmakmış.
HEDEF 100 MİLYON BİLET
Daha sonra bu limiti kaldırdıklarını belirten projenin ortaklarından Kadir Özgür Oğuz, Aton adını verdikleri sanal paranın ön satışını Mart'ta planladıklarını belirtti. Bir ay sonra ise ICO işlemi gerçekleşecek. Şu ana kadar yüzde 2'lik üç payı üç girişim sermayesine satmak üzere anlaşmaya vardıklarını belirten Oğuz'un iddiası Türkiye'deki bir havayolu ile de anlaşmaya vardıkları yönünde.
Projenin diğer ortağı Erdem Üney blockchain ile geliştirdikleri Akıllı Seyahat Kaydı sistemi ile 2020'de 13 trilyon dolara ulaşması beklenen sektörden 5 yıl içinde yüzde 2.5 paya alıp, 100 milyon bilet
işlemi yapmak istediklerini söyledi.
Uçuş, otel ya da herhangi başka bir seyahat rezervasyona ait verileri içeren dijital bir kayıt olarak tanımlanabilecek olan sistemin kendi dijital para birimi Aton anlaşma ve ödeme sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yolcular, dijital cüzdanlarında yer alacak sistem ile seyahatlerini tek bir kayıt üzerinden takip edebilecek ve ödeme yapabilecek.