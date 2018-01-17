Şimdi gerçekten Altınşehir

İstanbul'da gerçekleştirilecek Kanal İstanbul
projesinden etkilenecek en şanslı yer, Başakşehir
'e bağlı Altınşehir
mahallesi olacak. Mahallenin kuzeyindeki Güvercintepe ile batısındaki Şahintepe'ye çevre sakinleri şimdiden "Piyangotepe" adını vermiş.
Başakşehir, çoğu Sivas, Iğdır, Ağrı, Tokat, Kars, Erzurum, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Ardahan'dan olmak üzere çok sayıda ilden gelen göçle nüfusu büyüyen bir ilçe. Altınşehir ise 1980'li yıllarda Erzurum Karaçoban'a bağlı Kuşluca Köyü'nden göç eden ve Şahintepe'ye yerleşen 60 haneyle gelişen bir mahalle. "Taşı toprağı altın" denilerek göç alan Altınşehir, yıllardır büyük bir hayal kırıklığıydı. Yolu, suyu, elektriği ve kanalizasyonu bile yoktu. Tam bir mahrumiyet bölgesiydi. Şimdi ise 50 bin nüfuslu mahalleyi, Kanal İstanbul heyecanı sardı. 'PİYANGOTEPE' OLDU
Aslen Muş Bulanık'a bağlı Mollakent Köyü'nden olan Zayide ve Hüsamettin Aydın çifti, "Yıllarca bu anı bekledik. 23 yıl önce aldığımız arsa bize ve çocuklarımıza gelecek oldu" dedi. Erzurumlu Selahattin Yıldırak ise "Burası artık Şahintepe değil, piyangotepe oldu. Şimdi tek isteğimiz bizi kanal manzaralı tapulu yerimizden etmemeleri" diye konuştu. Altınşehir'de 19 yıl önce aldıkları arsada yaptıkları tek katlı gecekonduda yaşayan Laila Yıldırak "Yıllarca bölgede mağduriyet çektik ama değdi. Çocuklarımızın geleceği kurtuldu" dedi.