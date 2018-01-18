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11 firması hakkında soruşturma açtı

’ta yaşanan sıkıntının ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “” mantığıyla çalıştığını belirlediği 11 firma için harekete geçti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar” deyip haklarında soruşturma başlattıkları 11 firmanın ismini açıkladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 12:46
Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı

İŞTE O FİRMALAR

Bakan tarafından inceleme yapıldığı belirtilen 11 firma, sistemine benzer nitelikte, piramit satış sistemi olarak tanımlanabilecek şüpheli ticari işlemlere sahip bulunuyor.

Bu 11 firma, "Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi,Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Maden.İm, Elit Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar, Çılgın Tavuklar" olarak sıralanıyor.

18 ARALIK'TA İNCELEME BAŞLADI

Firmalar hakkında 18 Aralık 2017'de bakanlık makamının onayı ile inceleme başlatıldığı ve konuya ilişkin 11 müfettişin denetim yaptığı belirtiliyor.

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Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı
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