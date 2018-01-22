2017'nin ilk çeyreğinde 5.6, ikinci çeyreğinde 5.5 büyüyen inşaat sektörü, üçüncü çeyrekte yüzde 18.7 ile son üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün yatırımları da yüzde 12 artış gösterdi. İçeride büyümenin lokomotifliğini üstlenen sektör, yurtdışında gerçekleştirdiği projelerlerle Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Yurtdışında iş yapan müteahhitler olarak son 10 yılda Türkiye'ye 230 milyar dolar kazandırdıklarına dikkat çeken Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerinin yurtdışında ilk işi 1972'de aldığını hatırlattı.

YURTDIŞINDA 9.300 PROJE

Başkan Vekilleri Selim Bora (Summa İnşaat), Başar Arıoğlu (Yapı Merkezi), Hüseyin Arslan (YDA), Burak Talu (Doğuş İnşaat), Murat Üstay (Üstay İnşaat) ve TMB Genel Sekreteri Haluk Büyükbaş'la birlikte sektörü değerlendiren Yenigün, "46 yılda 119 ülkede 9 bin 300 proje üstlendik. Bunların toplam proje değeri 355 milyar doları buldu. Türkiye'nin en önemli ihracat kalemi müteahhitlik sektörüdür. Geçen yıl yurtdışında toplam hizmet geliri 14.7 milyar dolar olan 241 proje üstlendik" dedi. Türk müteahhitlerin 2011'de dünya pastasından aldığı payın yüzde 2.8 olduğunu ifade eden Yenigün, "Düzenli olarak büyüyüp yüzde 5.5'e çıktı. Hedefimiz yıllık payımızı yüzde 7'ye çıkarmak. Yani, 2023'te 30, 2030'larda yıllık iş alımını 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

RUSYA PAZARI TOPARLANIYOR

2002'de yıllık üstlenilen iş hacminin 4 milyar dolar olduğunu kaydeden Yenigün, "2014'te yıllık 30 milyar dolar rekorunu kırmıştık. 2015'te 23.1'e, 2016'da 14 milyar dolara indi. Geçen yıl 14.7 milyar dolar ile yeniden yükselme çizgisine girdi. Proje üstlendiğimiz ülkelerin çoğu petrol ve gaz fiyatlarının düşük seyrinden olumsuz etkilendi. Doğal olarak alt yapı projelerini kıstılar" dedi. Yenigün, Rusya ile uçak krizinin etkisini şu şekilde özetledi: "Rusya'da yıllık 4-5 milyar dolarlık proje üstlenirdik. Bugüne kadar yurtdışında üstlendiğimiz her 5 projeden biri Rusya'da idi. Uçak krizi ile dip yapmıştı. Şimdi yavaş yavaş açılıyor. Hedefimiz yıllık 10 milyar dolarlık iş alma temposunu yakalamak."

LİBYA'DA BEKLİYORUZ

TMB Başkan Vekili Murat Üstay, sektörü açısından Libya'daki son durumu özetledi: "Libya'da 2.5-3 hükümet var. Türkiye, BM'nin tandığı hükümeti tanıyor. Bu ülkede 240 projemiz farklı aşamalarda bekliyor. Libya'dan 1.1 milyar dolarlık alacağımız var. Ayrıca, 1.5 milyar dolarlık makine ve ekipmanımız orada şantiyelerde duruyor. 7 yıldır sabırla bekliyoruz. Yılda 50 milyon dolar teminat mektubu komisyonu ödüyoruz." TMB Başkan Vekili Hüseyin Arslan, Türk müteahhitlik şirketlerinin Suudi Arabistan'daki iş hacmine değinerek, "Şu anda 2 milyar dolarlık iş hacmimiz var" açıklamasında bulundu.

ÖNCELİK TSK'NIN BAŞARISI

Yeni gün, Katar'da da iyi bir tempo yakalandığına değinirken, Çin'den sonra dünya ikincisi olan Türk müteahhitleri, şimdilerde Sahra Altı Afrika'dan daha fazla iş almak için yükleniyor. Ancak, şimdi önceliği, "Zeytin Dalı" operasyonunu başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı için dua etmek alıyor.