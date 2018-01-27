Sahte yetkili servislere ‘müdahale’ çağrısı

Beyaz eşya
sektör temsilcileri tüketiciyi ve şirketleri mağdur eden sahte servislerle mücadelenin daha etkin olması için Gümrük Bakanlığı
'ndan müdahale beklediklerini dile getirdi. Kendilerine gelen şikayetleri hem bakanlığa hem de Rekabet Kurumu'na ilettiklerini dile getiren Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkan Yardımcısı aynı zamanda BSH Pazarlama Direktörü İhsan Kara, sahte servislerden mağdur olan tüketicinin kendilerine geldiğini ancak sahte servisler olduğu için garanti kapsamında olmayan ürünler yüzünden tüketicinin mağdur olduğunu söyledi. TÜRKBESD Başkanı Ergün Güler ise, "Tüketicinin sahteyle gerçeği ayırt edebileceği bir düzenlemeye ihtiyaç var" diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise konuyla ilgili sorumuza, "6502 sayılı yasa gereği şikayet üzerine duruma müdahale ediyoruz. Şimdiye kadar 38 firmayla ilgili şikayet aldık. 9'unun tanıtım ve faaliyetini durdurduk" cevabını verdi.