‘Turcoin çalıntı’ iddiası

Geçtiğimiz hafta, 'Türkiye
'nin ilk yerli ve milli kripto parası' sloganıyla piyasaya çıkan ve Turcoin
ismini kullanan Anafis şirketinin, markayı izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Turcoin'in değerinin 'hiçbir zaman 100 doların altına inmeyeceği' garantisi veren ve yatırımcılara sattığı paketlerden yüksek kazanç öneren Anafis'in, kripto para piyasasında 'ponzi' yapılanması olduğu iddiaları dile getiriliyor. "TESCİL HAKKI BENİM"
Anafis ve Hipper şirketinin piyasaya sunduğu Turcoin'le ilgili tartışmalar yapılırken, işadamı Muhsin Emre Demiröz de, bu markanın kendisine ait olduğunu iddia etti. Demiröz, Turcoin markasını Türk Patent Enstitüsü'nün finansal ve parasal hizmetler kategorisinde kendi adına onayladığını belirterek, Turcoin'in kendisinin olduğunu ilan eden Anafis'in patronu Sadun Kaya'nın, bu ismi başka alanlarda almak üzere başvuru yaptığını belirtti. Demiröz açıklamasında şöyle dedi: "Turcoin, sigorta hizmetleri, finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri, gümrük müşavirliği hizmetleri" sınıfından tescil müracaatı gerçekleşmiş ve 19.11.2017 tarihinde markamızın onaylanarak ilan edilmesine karar verilmiştir. Ancak, son günlerde Turcoin adı ile ortaya çıkan ve Dijital Para
Sistemi olarak kendini tanımlayan ve hakkında olumlu olumsuz birçok iddia dolaşan marka ile hiçbir alakamız bulunmamaktadır. Turcoin markası parasal ve finansal hizmetler sınıfında sadece şahsıma aittir. İznim ve onayı olmadan kullanan kişi ya da kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvuracağım." "Bitcoin'e rakip Turcoin" adıyla sunulan para biriminin ardındaki şirket Hipper'de bin 500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vaatediliyor. Yıllık kazanç olarak da 2 bin 920 - 3 bin 285 TL arasında bir kazanç verileceği belirtiliyor. CİRO 5 MİLYAR $ VERGİ 4 BİN LİRA
Sadun
Kaya'nın sahibi olduğu Anafis şirketinin vergi matrahı da yılda 5 milyar dolar ciro yapan şirkete uygun görünmüyor. Anafis'in 2016'da verdiği beyana göre 20 bin 43 lira matrah görünürken, tahakkuk eden vergi ise 4 bin 8 lira oldu. Şirketin 2015 yılı vergi matrahı ise 63 bin 324 lira oldu. Anafis'e, bu matrahtan ise 12 bin 662 lira vergi tahakkuk etti. Kaya ve Satıroğlu iki ortağı bulunan firmanın sicil kaydı Eskişehir olarak gözükürken iletişim