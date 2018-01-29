Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > SsangYong otonom sürüşe hazırlanıyor

SsangYong otonom sürüşe hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 29.1.2018
SsangYong otonom sürüşe hazırlanıyor
distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü Güney Koreli SsangYong'un otonom sürüş teknolojisine sahip modelleri yola çıkmak için gün sayıyor. Sürüş konforu ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran bu teknoloji, hava değişikliklerine göre yavaşlıyor, sürüş ortamını göz önünde bulundurarak şerit değiştirebiliyor.Hyundai, 'nin ilk çizimlerini paylaştı. Tamamen yenilenen Santa Fe, markanın SUV sınıfındaki iddiasını artıracak. Dördüncü nesil Santa Fe, otomotiv sektörüne öncülük edecek bir takım yeni aktif güvenlik sistemleriyle üretilecek. Smart Sense teknoloji paketiyle öne çıkan yenilikçi otomobilde arka yolcu uyarı sistemi bulunacak. Bu sistem, arka tarafta oturanları takip ederek özellikle çocukların araçtan iniş çıkışlarını sürücüye iletecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SsangYong otonom sürüşe hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN