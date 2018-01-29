SsangYong otonom sürüşe hazırlanıyor

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distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü Güney Koreli SsangYong'un otonom sürüş teknolojisine sahip modelleri yola çıkmak için gün sayıyor. Sürüş konforu ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran bu teknoloji, hava değişikliklerine göre yavaşlıyor, sürüş ortamını göz önünde bulundurarak şerit değiştirebiliyor.Hyundai, Santa Fe
'nin ilk çizimlerini paylaştı. Tamamen yenilenen Santa Fe, markanın SUV sınıfındaki iddiasını artıracak. Dördüncü nesil Santa Fe, otomotiv sektörüne öncülük edecek bir takım yeni aktif güvenlik sistemleriyle üretilecek. Smart Sense teknoloji paketiyle öne çıkan yenilikçi otomobilde arka yolcu uyarı sistemi bulunacak. Bu sistem, arka tarafta oturanları takip ederek özellikle çocukların araçtan iniş çıkışlarını sürücüye iletecek.