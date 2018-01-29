Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Tambu, mahallenin duygularına tercüman oldu

, mahallenin duygularına tercüman oldu

’ye özgü özellikleriyle alanında birçok yeniliğe imza atan yerli dijital klavyesi ’ya özel bir film hazırladı. Tambu’da yer alan hareketli çıkartmalar, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler tipik bir Türk mahallesinde geçen eğlenceli diyaloglarla birlikte bir gencin gözünden konu ediliyor.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 13:30
Tambu, mahallenin duygularına tercüman oldu

, 'ye has içerikleri ile alanında önemli bir yeniliğe ve ilke imza atan yerli dijital klavyesi özelinde hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu. Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor. Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi Tambu'da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor. Filmin sonunda da tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen TAMBU Klavyenin günün her saati yaşadığınız duygulara ve olaylara tercüman olması mesajı veriliyor.

TAMBU DÜNYANIN HER YERİNDE

Türk Telekom, ilk yerli dijital klavye ve platform uygulaması Tambu Türkçe ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkes için coğrafya ve operatör bağımsız olarak sunuluyor. Dünyanın her yerinde herhangi bir operatör müşterisi tarafından kullanılabilir durumda olmasıyla da öne çıkan Tambu, eğlenceli ve akıllı bir Türkçe klavye kullanmak isteyenlerin favorisi durumuna geldi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tambu, mahallenin duygularına tercüman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN