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Gençleri ekonomik hayata katacak projeler hazır

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
Gençleri ekonomik hayata katacak projeler hazır

Hükümet, 'nin 2023 vizyonu doğrultusunda Ulusal Gençlik Stratejisi raporunu hazırladı. Bu kapsamda, gençlerin yoksulluktan kaynaklanan mahrumiyetleri ortadan kaldırılacak. yer almayan gençlerin ekonomik hayata katılımları artırılacak. Gençleri madde bağımlılığından korumak için spor, sanat ve kültür alanlarında destekleyici programlar uygulanacak. Gençlik ve 'nca hazırlanan strateji programı çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişim sürecine gençlerin vereceği katkılar analiz edildi. Raporda, dezavantajlı bölgelerde bulunan gençler ve çocukların yaşadığı problemlere de çeşitli çözümler getirildi. Projenin detayları şöyle:

Korunmaya ihtiyacı olan çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi
Ağır ve tehlikeli işler gibi çocuk işçiliğinin en kötü yapılarını ortadan kaldırmak
Çocukların yoksulluktan kaynaklanan mahrumiyetlerini ortadan kaldırmak
Kız çocuklarının okula kayıt ve devamlılık oranını artırmak
İstihdamda yer almayan gençlerin ekonomik kalkınmaya dahil edilmesi
Gençlere girişimcilikle ilgili verilen teşviklerin artırılması
Madde bağımlılığına karşı gençlerin spor, sanat ve kültürle desteklenmesi
Engelli gençler ve çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi
Her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi
Okul çevreleri ve internet kafelerde denetimlerin artırılması

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Gençleri ekonomik hayata katacak projeler hazır
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