Gençleri ekonomik hayata katacak projeler hazır

Hükümet, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda Ulusal Gençlik Stratejisi raporunu hazırladı. Bu kapsamda, gençlerin yoksulluktan kaynaklanan mahrumiyetleri ortadan kaldırılacak. İstihdamda yer almayan gençlerin ekonomik hayata katılımları artırılacak. Gençleri madde bağımlılığından korumak için spor, sanat ve kültür alanlarında destekleyici programlar uygulanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hazırlanan strateji programı çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişim sürecine gençlerin vereceği katkılar analiz edildi. Raporda, dezavantajlı bölgelerde bulunan gençler ve çocukların yaşadığı problemlere de çeşitli çözümler getirildi. Projenin detayları şöyle:

Korunmaya ihtiyacı olan çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi

Ağır ve tehlikeli işler gibi çocuk işçiliğinin en kötü yapılarını ortadan kaldırmak

Çocukların yoksulluktan kaynaklanan mahrumiyetlerini ortadan kaldırmak

Kız çocuklarının okula kayıt ve devamlılık oranını artırmak

İstihdamda yer almayan gençlerin ekonomik kalkınmaya dahil edilmesi

Gençlere girişimcilikle ilgili verilen teşviklerin artırılması

Madde bağımlılığına karşı gençlerin spor, sanat ve kültürle desteklenmesi

Engelli gençler ve çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi

Her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi

Okul çevreleri ve internet kafelerde denetimlerin artırılması