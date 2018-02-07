Bahçeşehir Göleti’ne 240 milyon TL

İstanbul Bahçeşehir'de, Gölet bölgesi olarak bilinen alanda Atmaca Grup tarafından hayata geçirilen Bahçeşehir Park projesi için 11 bin 400 metrekare alanda inşaat yapacaklarını dile getiren Atmaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "11 blok hayata geçecek ve yükseklik de 6.5 metre olacak" dedi. Bahçeşehir Göleti
'ne yaklaşık 240 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını ve çalışmalar sonucunda göletin 2 katı büyüyeceğini vurgulayan Atmaca, "Bahçeşehir Göleti şu anda 162 bin metrekare. Göletin yanında yaklaşık 100 bin metrekarelik atıl bir arazi vardı. Belediye bu araziyi satın aldı. Biz de 130 bin metrekarelik bir alanın peyzajını yapıp, Bahçeşehir Göleti'ne ilave edeceğiz" diye konuştu. Atmaca, bu alanda botanik ağaçlar, hobi bahçeleri, macera parkı gibi detaylara yer vereceklerini, böylece göleti, iki katı büyüteceklerini kaydetti. 125 milyonluk yatırım
Bu rekreasyon alanıyla birlikte Bahçeşehir Göleti'nin büyüklüğünün yaklaşık 240 bin metrekare civarında olacağını belirten Atmaca, şöyle devam etti: "1.5 kilometrelik derenin ıslah çalışmaları yine Bahçeşehir Göleti için Atmaca Gayrimenkul tarafından yapılıyor. Buradaki genişletme, altyapı ve ıslak çalışmalarının yatırım maliyeti ise 125 milyon TL civarında." Metre karesi 17 bin lira
İnşaatta yüzde 40, satışlarda yüzde 70 seviyesine geldiklerini belirten Atmaca, "11 blokta 120 birim yer alacak. 70-80 markanın bölgede olmasını bekliyoruz. Hedefimiz bu yıl ağustosta dükkânları hizmete açmak. Bu birimlerin ortalama metrekare satış fiyatı 17 bin lira" dedi. Belediyenin payı dahil proje için 240 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Atmaca, projeye karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarından bugüne kadar bir görüşme talebi almadıklarını da ekledi. İmar planı değişikliğiyle ilgili de konuşan Atmaca, planın değiştiğini ancak projelerinde ve inşaat haklarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Atmaca şöyle devam etti: "Eski planda inşaat hakkı daha geniş bir alana yayılmıştı. Şimdi inşaat yapılacak alanın sınırları belirlendi. Emsal 0.05'di, 0.23 oldu ama yapılacak toplam inşaat değişmedi" dedi. Yeni planda 1 metrekare fazla hak yok. Kötü niyetli bir firma eski plana göre gidip yeşil alana da inşaat yapabilirdi. Bunun önüne geçildi. Üstelik tapulara şerh koyarak ileride yapılacak değişikliklerinin de önüne geçtik." Hukuka uygun devam ediyoruz
Başakşehir
Belediyesi tarafından yapılan ihaleyi Nisan 2015'te kazanan Atmaca Grup bölgede ticari birimler inşa ediyor. Bölge halkı ve sivil toplum kurumları Gölet bölgesinde yapılaşmaya karşı olduklarını sıkça gündeme getiriyor, dava süreçleri sürüyor. Belediye ve inşaat şirketi ise projenin Bahçeşehir Gölet'te değil, gölete komşu alanda olduğunu, bölgede yeşil alanın azalmayıp aksine artacağını iddia ediyor. Hukuka uygun yola devam ettiklerini iddia eden Atmaca, "Proje için farklı tarafların açtığı onlarca dava var. İddia edildiği gibi aldığımız ihaleyi iptal eden, inşaatı durduracak bir karar yok" dedi.