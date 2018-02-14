Dolar ne kadar? (14 Şubat 2018)

ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından piyasalar temkinli seyrediyor.



Dolar/TL 3,80 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

EURO/TL'DE YENİ REKOR



Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL 4,7221 ile tarihi seviyeye çıktı.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.



ABD'de enflasyonun yıllık bazda hız kaybederek yüzde 1.9'a gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1.7 olması bekleniyor. Verinin beklentilere paralel gelmesi yatırımcıların kaygılarını yatıştırabilir. Ancak enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapmasından endişe ediliyor.



Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi bugün 89.436 seviyesinde bulunuyor.