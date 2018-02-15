Peker GYO halka arz ediliyor

Aktif toplamı 803 milyon TL olan Peker GYO
, önümüzdeki hafta düzenlenecek gong töreniyle hisselerinin yüzde 32'sini halka açacak. Yüzde 55.7 iskonto oranıyla satışa çıkacak hisselerin fiyatı pay başına 5.5 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 52.8 milyon TL olacak. Hisselerini 37 gün aralıksız hesaplarında tutan yatırımcılar, arzdan 45 gün sonra hisselerini 5.61 TL ile satma hakkına sahip olacak. Bugün ve yarın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, payların yüzde 35'i yurtiçi bireysel, yüzde 45'i yurtiçi kurumsal ve yüzde 20'si ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. YURTDIŞI PROJELERİ DAHİL EDECEĞİZ
Bugüne kadar yurtdışında 10 proje hayata geçirdiklerini dile getiren Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Halka açtığımız kısım toplam portföyümüzün yüzde 40'ı civarında. Bu süreçte sadece Almanya'daki bir projemizi portföye kattık. Bundan sonra da yurtdışında hayata geçireceğimiz projeleri Peker GYO portföyünde değerlendirmeyi planlıyoruz" dedi BORSAYA 4 BÜYÜK ŞİRKET DAHA GELİYOR
Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç, "Dört büyük şirketin halka arz için başvuru yapması bekleniyor. 2018 halka arz yılı olacak gibi görünüyor" dedi. Koç şöyle devam etti: "Halka arz her zaman olmuyor. Pay piyasalarında fiyatların öyle bir seviyeye gelmesi gerekiyor ki, artan talep yeni arzlarla karşılansın. Fiyat seviyesi ve arz-talep dengesizliğinin geldiği bu aşama, halka arz penceresinin de açıldığı anlamına geliyor" dedi.