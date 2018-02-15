Türkiye’nin ilk GYO Sukuk İhracı için gong çalındı

Türkiye'nin ilk GYO Sukuk İhracı, Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Halk GYO'nun fon kullanıcısı olduğu ihraç, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama'nın ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yer aldığı ilk işlem oldu. 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikasının basit getirisi yüzde 13,25 oranında gerçekleşecek. Sukuk ihracının gong töreni Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı R. Süleyman Özdil, Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer ve Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya'nın katılımıyla yapıldı.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Türkiye’nin ilk GYO Sukuk ihracı

Halkbank'ın 2017 yılsonu finansal sonuçları itibarıyla bankacılığın tüm alanlarında sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek yine başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

"Yurt genelinde yaklaşık 1000 şubemiz ve 18 bin çalışanımızın yanı sıra 305 milyar TL'lik aktif büyüklüğümüzle, bankacılık sektöründe ilk 5 içinde yer alıyoruz. Halkbank adını değerli yapan ve uluslararası bir marka haline gelmesini sağlayan temel unsur bu başarıyı sürdürülebilir kılmamızdır. Son 15 yılda hizmet alanını sürekli genişleten Bankamız, 3 olan bağlı ortaklık sayısını bu dönemde 11'e çıkardı. Bugün bağlı ortaklıklarımızla çok büyük bir aileyiz; Türkiye'nin en büyük finansal süper marketlerinden biriyiz."

Bağlı ortaklıklarıyla yine bir ilke imza attıklarını belirten Arslan şunları söyledi:

"Sigorta, emeklilik, yatırım, gayrimenkul yönetimi, leasing, faktoring, portföy yönetimi, ödeme sistemleri şirketlerimiz ve Avrupa'daki iki bankamız ile hızlı bir büyüme içindeyiz. Halk GYO ve Halk Yatırım bağlı ortaklıklarımız işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu ihraç gayrimenkul sektöründe bir ilktir. Bu işlemin bir diğer özelliği de, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama şirketimizin ihraççı Varlık Kiralama Şirketi olarak yer aldığı ilk işlem olmasıdır. Yatırımcıların kısa vadeli mevduat yatırım alışkanlıklarını, daha iyi getiriyle uzun vadeye yönlendirmeleri konusunda alternatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

Global sukuk piyasalarından alınan pay yüzde 5,2 oldu…

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya yaptığı konuşmada, "Nitelikli yatırımcıya ihraç edilen söz konusu 100 milyon TL tutarlı kira sertifikalarını, ilk defa bir GYO tarafından ihraç edilen bir kira sertifikası olması nedeniyle çok önemsiyoruz. Sonuç olarak, söz konusu kira sertifikası ihracının, kira sertifikası pazarının gelişime katkı sağladığını düşünüyor, Halk GYO'nun kullanacağı bu fonun Şirkete değer katacağına ve Borsamızda Şirketin paylarını alan yatırımcısına da kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Yatırım fonları, sertifikalar ve sukuk gibi uygulamaların gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları söyledi:

"2010 yılında kurulan genç şirketimizin ticari gayrimenkul ağırlıklı portföyünü, ana ortağımız Halkbank'tan aldığımız güç ve destekle, yaklaşık 5 kat büyüterek, bugün 2,2 milyar TL seviyelerine ulaştırdık. Paylaşılabilir ve büyüyen değerler üretme öncelikli hedefimiz doğrultusunda, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz prestijli projelerle, ülkemiz ekonomisi ve paydaşlarımıza değer katmayı sürdürdük, sürdürüyoruz."

Halk Yatırım olarak ilkleri gerçekleştirerek, özellikle sukuk piyasasında yeni ürünler geliştirdiklerini belirten Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer şunları söyledi:

"Ülkemizin faizsiz sermaye piyasası ürünleriyle tanışması geç olmasına karşın, son yıllarda artan bir ivmeyle, global sukuk piyasalarından aldığımız payı yüzde 5,2 seviyesine kadar getirmeyi başardık. Bu tabii ki yeterli değil; özellikle sukuk piyasasında gideceğimiz daha çok yolumuz var. Bu bilinçle hareket ediyor ve önümüzdeki dönemde de yenilikçi ve nitelikli ürünleri sermaye piyasalarına kazandırmayı hedefliyoruz. Halkbank ailesinin güçlü üyesi Halk GYO ile gerçekleştirdiğimiz bu ihracın, yenilikçi ürün çalışmalarımızın nitelikli sonuçlarından biri olduğuna inanıyoruz."