2018’in tek kazandıranı altın oldu

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, 2018 yılında dolar ve euronun şu ana kadar yatırımcısına para kazandırmadığını, sadece altının para kazandırdığını söyledi.

Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, 2018 yılındaki yatırımların geri dönüşleri hakkında açıklamalarda bulundu. Döviz ve altın yatırımlarını karşılaştıran Özman, 2018 yılına 50 bin TL'lik altın yatırımıyla giren bir kişinin bugün itibariyle bin 570 TL kazandığını, dövizi bulunan vatandaşların ise çok az bir zarara uğradığını ifade etti.

EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI

Altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Salih Özman, "Altın piyasasında Türkiye ve dünyayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Altın fiyatları Türkiye'deki döviz fiyatlarına göre değişiyor. Şu anda uluslararası piyasalarda ABD dolarına duyulan güven düşmüş durumda. Dolar, dünyada değer kaybetmeye devam ediyor.

Bununla birlikte altına olan talep artıyor. 1 Ocak 2018 itibariyle Türkiye'de altının gramı 159 TL'ydi. Bugün itibariyle 163 lira 60 kuruş. 1,5 ayda altının 4 lira civarı artması normaldir. Altının artmasındaki en büyük sebep, dünyada dolar fiyatları düşerken, Afrin'de başlayan operasyonların öncesinde dolar Türkiye'de birden artmasıdır.

2018 yılına 50 bin lira değerinde altınla giren bir yatırımcının şu andaki altın fiyatlarıyla 51 bin 570 lirası oldu. Yani altın yatırımcısına bin 570 TL kazandırmış oldu. 50 bin TL'lik doları ya da avrosu olan vatandaşlar ise kar yapamayacaktı. 2018 yılının başında 50 bin TL'lik doları ya da avrosu olan vatandaşlar, bugün dövizlerini bozdursa 49 bin 995 TL gibi bir paraya sahip olacak" dedi.

Şu andaki altın fiyatları ise 22 ayar bileziğin gramı 161 TL, çeyrek altın 175 TL, yarım altın 350 TL, ata lira ise bin 130 TL olarak seyrediyor.