Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 2018’in tek kazandıranı altın oldu

2018’in tek kazandıranı oldu

2018 yılında dolar ve euronun şu ana kadar yatırımcısına para kazandırmadığını, sadece ın para kazandırdığı ortaya çıktı. Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, 2018 yılındaki yatırımların geri dönüşleri hakkında değerlendirmelerde bulunurken, " ve altın yatırımlarını karşılaştırdığımızda şöyle bir tablo görüyoruz: 2018 yılına 50 bin ’lik altın yatırımıyla giren bir kişi bugün itibariyle bin 570 TL kazandı. Dövizi bulunan vatandaşlar ise çok az bir zarara uğradı" dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 16:52
2018’in tek kazandıranı altın oldu

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, 2018 yılında dolar ve euronun şu ana kadar yatırımcısına para kazandırmadığını, sadece ın para kazandırdığını söyledi.

Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, 2018 yılındaki yatırımların geri dönüşleri hakkında açıklamalarda bulundu. ve altın yatırımlarını karşılaştıran Özman, 2018 yılına 50 bin 'lik altın yatırımıyla giren bir kişinin bugün itibariyle bin 570 TL kazandığını, dövizi bulunan vatandaşların ise çok az bir zarara uğradığını ifade etti.

EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI

Altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Salih Özman, "Altın piyasasında ve dünyayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Altın fiyatları Türkiye'deki döviz fiyatlarına göre değişiyor. Şu anda uluslararası piyasalarda ABD dolarına duyulan güven düşmüş durumda. Dolar, dünyada değer kaybetmeye devam ediyor.

Bununla birlikte altına olan talep artıyor. 1 Ocak 2018 itibariyle Türkiye'de altının gramı 159 TL'ydi. Bugün itibariyle 163 lira 60 kuruş. 1,5 ayda altının 4 lira civarı artması normaldir. Altının artmasındaki en büyük sebep, dünyada dolar fiyatları düşerken, Afrin'de başlayan operasyonların öncesinde dolar Türkiye'de birden artmasıdır.

2018 yılına 50 bin lira değerinde altınla giren bir yatırımcının şu andaki altın fiyatlarıyla 51 bin 570 lirası oldu. Yani altın yatırımcısına bin 570 TL kazandırmış oldu. 50 bin TL'lik doları ya da su olan vatandaşlar ise kar yapamayacaktı. 2018 yılının başında 50 bin TL'lik doları ya da avrosu olan vatandaşlar, bugün dövizlerini bozdursa 49 bin 995 TL gibi bir paraya sahip olacak" dedi.
Şu andaki altın fiyatları ise 22 ayar bileziğin gramı 161 TL, çeyrek altın 175 TL, yarım altın 350 TL, ata lira ise bin 130 TL olarak seyrediyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2018’in tek kazandıranı altın oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN