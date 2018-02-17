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Koç, 4.9 milyar lira kâr etti

Giriş Tarihi: 17.2.2018
Koç, 4.9 milyar lira kâr etti
, geçen yıl konsolide cirosunu yüzde 40 artırarak 99 milyar liraya çıkardı. Holdingin net kârı da yüzde 42'lik yükselişle 4.9 milyar liraya ulaştı. Dünyada ve Türkiye'de büyümenin tahminlerden daha yüksek gerçekleşmesinin olumlu etkilerini yaşadıklarını belirten Koç Holding CEO'su , geçen yıl yaptıkları 7.3 milyar liralık yatırımla, son 5 yıldaki yatırımların kombine bazda 34 milyar lirayı aştığını vurguladı.

ÖNCELİK DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Dijital dönüşümün stratejik öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden Levent Çakıroğlu, şunları söyledi: "En önemli sermayemiz çalışanlarımızla birlikte Koç Topluluğu'nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."
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Koç, 4.9 milyar lira kâr etti
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