Dev taşınma 30 Ekim’de

200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüklerinden biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı
'nın (İYH) açılışı için geri sayım başladı. 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla açılacak olan havalimanının taşınma operasyonuna 30 Ekim
'de başlanacak. İki gün sürecek olan operasyonda trafiğin kilitlenmemesi için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) birlikte çalışacak. TEMMUZDA DU YURULA CAK
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, İstanbul'un yeni hava sahasının temmuzda dünyaya duyurulacağını açıkladı. Ocak'ın verdiği bilgilere göre uçuş operasyonları 45 saatte yeni havalimanına aktarılacak. 30 Ekim'de saat 03.00'te taşınma sürecine başlanacak. 31 Ekim
saat 23.55'te tamamlanacak. İYH'nin dünyanın gözünün üzerinde olduğu milli bir proje olduğunu ifade eden Ocak, "Bir başarı öyküsü olacak" dedi. Projede yüzde 80'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını hatırlatan Ocak, havaların iyi gitmesinin programın zamanında bitirilmesine büyük destek sağladığını ifade etti. Burası için dünyanın en gelişmiş hava seyrüsefer cihazlarının satın alındığını söyleyen Ocak, "Şu anda Atatürk Havalimanı
'ndan slot almış firmalar gelecek. Kapasite ilanı yapılacak. Ardından talep toplanacak ve yeni uçuşlara slot verilecek" dedi. 45 SAAT ÜÇ AŞAMADA BİTECEK
Taşınma
süreci kendi içinde 3'e ayrıldı. Bölümler havayolu kuruluşlarının Atatürk Havalimanı'ndaki 'slot' kullanma oranlarına göre belirlendi. Bu süreçte ilk önce yabancı havayolu kuruluşları ve base'i (uçuş üssü) olmayan uçuşlar durdurulacak. 16 saat sonra THY
dışında havalimanında üssü olan taşıyıcılar uçuşlarını 24 saat durduracak. THY ise 31 Ekim 02:00 itibarıyla uçuşlarını keserek 12 saat operasyon yapmayarak kendi taşınmasını sağlayacak. Ocak, 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın uçağının İYH'ye inmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. ÇALIŞANLARINA ŞEHİR YAŞAMINI ARATMIYOR
Yeni Havalimanı'nın inşaatında çalışan 35 bin personele, fitness merkezinden müzik atölyesine, bilardo ve langırt salonlarından halı ve basketbol sahasına kadar tüm sosyal imkânlar sunuluyor. Günde 130 bin kişilik yemeğin pişirildiği, 25 bin kişiye çamaşır temizleme hizmetinin sunulduğu, nöbetçi yemekhanelerin, revirlerin, ambulansların bulunduğu inşaat alanında, market, kafeterya ve banka şubeleri de yer alıyor. Sinema gösterimi, konserler, maç yayını gibi toplu etkinliklerin düzenlendiği inşaat alanındaki 8 mescitte dini gün ve gecelerde özel ilahi grupları ve mevlithanlar getiriliyor. İşçilerden Kemal İlhan, "Bize çok iyi imkânlar sunuluyor. 13 aydır buradayım. Geldikten 5 ay sonra ailemi de getirdim. Ayrı kalmadık. Kendimizi şehir merkezindeymiş gibi hissediyoruz" dedi. SİVİL HAVACILIKTA BÜYÜK ATAK Türkiye
, 600 milyar dolarlık ciroya sahip dünya sivil havacılık
pastasından daha büyük pay almak için harekete geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'ne yurtdışında 100 milyon dolar sermayeli şirket kurabilmesi için yetki verildi. Bu hamle ile 1.5 milyar insanın uçakla 3 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye, dünya sivil havacılığında daha stratejik ve etkin bir konuma yükselecek. Havayolu yolcu taşıma kapasitesiyle Küresel Rekabetçilik Raporu'na göre 138 ülke arasında sivil havacılıkta 16. sırada yer alan Türkiye, yerini daha yukarılara çekecek.