Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dev taşınma 30 Ekim’de

Dev taşınma ’de

Dünyanın en büyük havalimanı taşınması için geri sayım başladı. , 30 ve ’de 45 saatlik bir operasyonla ’na taşınacak. DHMİ Genel Müdürü Ocak, “Bu bir başarı öyküsü olacak” dedi

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR BARIŞ ŞİMŞEK BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
Dev taşınma 30 Ekim’de
200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüklerinden biri olacak 'nın (İYH) açılışı için geri sayım başladı. 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla açılacak olan havalimanının taşınma operasyonuna 'de başlanacak. İki gün sürecek olan operasyonda trafiğin kilitlenmemesi için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), , Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) birlikte çalışacak.

TEMMUZDA DU YURULA CAK
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, İstanbul'un yeni hava sahasının temmuzda dünyaya duyurulacağını açıkladı. Ocak'ın verdiği bilgilere göre uçuş operasyonları 45 saatte yeni havalimanına aktarılacak. 30 Ekim'de saat 03.00'te taşınma sürecine başlanacak. saat 23.55'te tamamlanacak. İYH'nin dünyanın gözünün üzerinde olduğu milli bir proje olduğunu ifade eden Ocak, "Bir başarı öyküsü olacak" dedi. Projede yüzde 80'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını hatırlatan Ocak, havaların iyi gitmesinin programın zamanında bitirilmesine büyük destek sağladığını ifade etti. Burası için dünyanın en gelişmiş hava seyrüsefer cihazlarının satın alındığını söyleyen Ocak, "Şu anda 'ndan slot almış firmalar gelecek. Kapasite ilanı yapılacak. Ardından talep toplanacak ve yeni uçuşlara slot verilecek" dedi.

45 SAAT ÜÇ AŞAMADA BİTECEK
Taşınma süreci kendi içinde 3'e ayrıldı. Bölümler havayolu kuruluşlarının Atatürk Havalimanı'ndaki 'slot' kullanma oranlarına göre belirlendi. Bu süreçte ilk önce yabancı havayolu kuruluşları ve base'i (uçuş üssü) olmayan uçuşlar durdurulacak. 16 saat sonra dışında havalimanında üssü olan taşıyıcılar uçuşlarını 24 saat durduracak. THY ise 31 Ekim 02:00 itibarıyla uçuşlarını keserek 12 saat operasyon yapmayarak kendi taşınmasını sağlayacak. Ocak, 26 Şubat'ta 'ın uçağının İYH'ye inmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

ÇALIŞANLARINA ŞEHİR YAŞAMINI ARATMIYOR
Yeni Havalimanı'nın inşaatında çalışan 35 bin personele, fitness merkezinden müzik atölyesine, bilardo ve langırt salonlarından halı ve basketbol sahasına kadar tüm sosyal imkânlar sunuluyor. Günde 130 bin kişilik yemeğin pişirildiği, 25 bin kişiye çamaşır temizleme hizmetinin sunulduğu, nöbetçi yemekhanelerin, revirlerin, ambulansların bulunduğu inşaat alanında, market, kafeterya ve banka şubeleri de yer alıyor. Sinema gösterimi, konserler, maç yayını gibi toplu etkinliklerin düzenlendiği inşaat alanındaki 8 mescitte dini gün ve gecelerde özel ilahi grupları ve mevlithanlar getiriliyor. İşçilerden Kemal İlhan, "Bize çok iyi imkânlar sunuluyor. 13 aydır buradayım. Geldikten 5 ay sonra ailemi de getirdim. Ayrı kalmadık. Kendimizi şehir merkezindeymiş gibi hissediyoruz" dedi.

SİVİL HAVACILIKTA BÜYÜK ATAK
, 600 milyar dolarlık ciroya sahip dünya pastasından daha büyük pay almak için harekete geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'ne yurtdışında 100 milyon dolar sermayeli şirket kurabilmesi için yetki verildi. Bu hamle ile 1.5 milyar insanın uçakla 3 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye, dünya sivil havacılığında daha stratejik ve etkin bir konuma yükselecek. Havayolu yolcu taşıma kapasitesiyle Küresel Rekabetçilik Raporu'na göre 138 ülke arasında sivil havacılıkta 16. sırada yer alan Türkiye, yerini daha yukarılara çekecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev taşınma 30 Ekim’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN