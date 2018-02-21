Hububat Birliği Başkanı Zekeriya Mete tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırılması talimatının ardından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'nin, 27 Ocak 2014'te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin TL'yi bankaya yatırdığını tespit etti.



7 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre söz konusu paralar, başka bankalardaki hesaplardan çekilerek Bank Asya'ya aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞKAN TUTUKLANDI

8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan sorguları ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgu sonucu Sübet Çiçek, Kazım Taycı, İzzet Selçuk Şaban isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kalırken İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mete ve Alparslan Arduç FETÖ üyeliği suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.



