Mazot desteği fiyatları düşürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önceki gün Külliye
'de gerçekleşen Çiftçiler Buluşması'nda açıkladığı teşvik ve destekler sektörde doping etkisi yarattı. Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden olan mazota verilecek devlet desteğiyle tarım
ürünlerinde maliyetlerin düşmesi vatandaşın da yüzünü güldurecek. "Üretimde maliyet düşerse çiftçi bunu ürüne yansıtır" diyen tarım sektörünün önde gelen oyuncuları, aracı maliyetlerinin ortadan kalkması halinde raflarda yüzde 20'ye varan oranlarda indirim olacağını vurguladı. Besicilere verilecek olan 300 koyun projesiyle, önümüzdeki iki yılda et ithalatının önüne geçileceğini anlatan sektör temsilcileri, et fiyatlarının yüzde 10 oranında düşeceğini kaydetti. KIRSAL DÖNÜŞÜM HAMLESİ
Teşvik paketini 'Kırsal
dönüşüm' olarak yorumlayan Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, üretimde en büyük girdi maliyetinin mazottan kaynaklandığını belirterek, desteğin tam sağlanması halinde fiyatların ortalama yüzde 20 gerileyeceğini vurguladı. Raflardaki fiyatın çiftçiden kaynaklanmadığına dikkat çeken Demirtaş, aracı maliyetlerinin düşmesi halinde bu indirimin raflara yansıyacağına dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar
da, mazot desteğinden sadece Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanların yararlandığını belirterek, "9 milyon hektar tarımsal alan bu kapsama girmiyor. Bu konuda da bir çalışma yapılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu. ET İTHALATINA GEREK KALMAZ
Türkiye
Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç
, teşvik ve destekleri tarım ve hayvancılık sektöründe bir milat olarak yorumladı. Tunç, "Devlet unu, şekeri verdi. Besicimize helva yapmak kaldı. Eğer 300 koyun gerçekten besicilik yapacak kişilere ulaşırsa, iki yıl içinde et üretimimiz kendimize yetecek seviyeye çıkar. İthalat önlenir" dedi. Desteklerle et üretiminin iki yıla kadar stabil hale geleceğine dikkat çeken Tunç, fiyatlarda da arz-talebe bağlı yüzde 10 oranında düşüş yaşanabileceğini kaydetti. 500 BİN KOYUN TEMİN EDİLECEK
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı. Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken, "Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması" kriterleri göz önünde bulundurulacak. Projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor.