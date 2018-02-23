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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının inmesi beklenen pist görüntülendi

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının inmesi beklenen pist görüntülendi

inşaattın yüzde 80'i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist havadan görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının inmesi beklenen pist görüntülendi
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