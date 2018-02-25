Dünyayı ayağa kaldıran kabin!

Bilsan Mimarlık Tasarım Şirketi, güvenlik güçleri için ürettiği zırhlı güvenlik kabiniyle dünyaya kafa tuttu. Şirketin yüzde 100 yerli ürettiği kabinler kurşun geçirmiyor. Şirketin sahibi Barış Özgüney, "2011'de firmayı yerli zırh üretimi için kurduk. Daha önce TÜBİTAK'ta yapılan yerli çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yerli zırh projesine girdik. Bunlar çeliğin muadili olarak kompozit zırh şeklinde üretildi. Başarıyla testten geçti. Daha sonra resmi kurumlar da test etti, onay verince mamul haline getirdik" dedi. Şu anda 600 noktada bu zırhlı kabinlerin kullanıldığını anlatan Özgüney, "Daha önce Avrupa, Amerika ve İsrail'den temin ediliyordu. Şu andaki maliyetlerin 10-20 katına mal oluyordu" mesajı verdi.

ZIRHLI KABİNLERİ ÜRETME FİKRİ NASIL DOĞDU?

Türkiye'de böyle bir çalışma vardı, atıl bir vaziyette duruyordu. 2011'de bu yolculuğa başladık, şu anda devam ediyoruz. TÜBİTAK'ta yapılan yerli çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yerli zırh projesine girdik, bunlar kompozit zırh olarak üretildi. Testten geçti daha sonra da resmi kurumlardan onay aldı. Şu anda devletin resmi kurumları bunları kullanıyor. Bunun beton, kompozit türevleri var. Yerli üretim yapıyoruz.



YÜZDE 100 YERLİ

TEK YERLİ FİRMA SİZ MİSİNİZ?

Yüzde 100 yerliyiz, hammaddenin yüzde 80'i de yerli.

DAHA ÖNCE BU KABİNLER NEREDEN GELİYORDU?

Şu anda 600 noktada varız. Daha önce Avrupa, Amerika ve İsrail'den temin ediliyordu. Şu andaki maliyetlerin 10-20 katına mal oluyordu.

İTHALATIN DA ÖNÜNÜ KESTİNİZ YANİ. KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?

Mevcut atölyelerimizde 50'ye yakın çalışanımız var.

İHRACAT YAPIYOR MUSUNUZ?

İhracata girmedik. Devletimizin onay verdiği bir çalışma olursa seve seve yaparız. Çünkü yaptığınız ürünlerin yanlış ellere geçmemesi lazım. Özel bir firma aldığı zaman onu hangi amaçla kullanacağını bilemezsiniz. Türkiye'den alınıp şu anda mücadele ettiğimiz mücavir alanlarda kullanıldığı görüldü.



İKİ GÜNDE ÜRETİM

SİZİN ÜRÜNLERİNİZ Mİ?

Hayır yabancıların. Yurtdışından Türkiye'den temin etmişler ama şu anda bizim güvenlik güçlerimizin mücadele ettiği alanlarda karşı tarafın kullandığı görüldü.

BİR KULÜBE NE KADAR SÜREDE ÜRETİLİYOR?

Atölye 7/24 çalışırsa iki günde çıkıyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELERLE ÇALIŞIYORSUNUZ?

Doğuş, Gedik, Yeditepe ve Yıldız Teknik.

MERKEZİNİZ NEREDE?

Ofis Giyimkent'te, fabrika Sancaktepe ve Kurtköy'de.



İÇİNDE BUZDOLABI VE TUVALET DE VAR

KABİNLERİN İÇİNDE NE VAR?

Buzdolabı konabiliyor, kamera sistemleri kurulabiliyor, silah dolapları oluyor, nöbet tutan arkadaşın gün içerisinde neye ihtiyacı varsa karşılayabilecek donanımı var. Gerekirse tuvaletine kadar yapılıyor. Merkeze uzak bir yerde nöbet tutulacaksa mutfak, lavabo ihtiyacı karşılanıyor. Yurtdışından gelip bu işi niye yaptığımızı sorgulayan oldu. Bu lobi işidir aslında, zırhı, dünyaya silah satanlar verir. Bunun içinde güvenlikle alakalı ne varsa onu o ülkelerden almak zorunda kalırsınız. Geldiler ortak olmak istediler, biz sıcak bakmadık. Yerli kalmaya devam edeceğiz. Devletimizin bu noktada gerçekten destekleri büyük. Üretmiş olduğumuz kabinler bir noktadan diğerine kolay taşınıyor. İki kişilik bir kabin aşağı yukarı 3 ton civarında. Muadilleri yaklaşık 9-10 ton.



KABİNLER KENTİN DOKUSUNA UYGUN

TASARIMI KİM YAPIYOR?

Kabinlere endüstriyel tasarımla ilgili başka bir bakış açısı getirdik. Daha önce çimento esaslı malzemelerle yapılıyordu. Kent tasarımına uygun modüller geliştirdik. Kaplamalarda alüminyum ya da laminasyon malzeme kaplı çelik kullanıyoruz. Dışarıdan gelen birisi rahatsız olmuyor, o kabin o gövdeye uyum sağladığı zaman askeri görüntü vermiyor. Yani hedef görüntü oluşturmuyor, estetik duruyor.



GÜVENLİ VE UYGUN FİYAT

BİR KABİN NE KADARA MAL OLUYOR?

Bir kabin burada 50 bin liraya mal oluyorsa, yurtdışından aldığınızda üçle-dörtle çarpmanız lazım. Maliyeti ölçülere ve özelliğine göre değişiyor. 50 bin TL'den daha aşağı da olabiliyor. Ama büyüklüğüne, silah dayanımlarına göre değişiyor.