Kanala komşu projeler yaşadı

Kanal İstanbul
'un resmî güzergâhının açıklanmasının ardından gözler bölgede konut projelerine çevrildi. Küçükçekmece
, Ispartakule, Kayaşehir ve Hoşdere'de yer alan projelerin güzergâhın kesinleşmesiyle değerine değer katması bekleniyor. Uzmanlara göre, şehre uzaklıkları nedeniyle şimdiye kadar istenen primi yapamayan projeler 'çılgın proje' ile yüksek değer artışı yaşayacak. Arsa fiyatları Kanal İstanbul etkisiyle 7 yılda yüzde 3.200 artarken, konutlar da yüzde 180'in üzerinde değerlendi. Müteahhitler bölgedeki boş arazilerde proje geliştirmek için kolları sıvadı. 17 TAMAM 12 DEVAM
Güzergâhtaki projelerde ezici çoğunluğun ise Emlak Konut
GYO'ya ait olması dikkat çekiyor. Şirket özel sektör işbirliğiyle Kayabaşı, Hoşdere, Küçükçekmece hattında 30 projede yaklaşık 22 bin konut hayata geçiriyor. Bunlardan 17'si tamamlanırken, 13'ü ise devam ediyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Kanal İstanbul'un sadece şehre değil ülke ekonomisine faydası olacak mega bir proje olduğunu söyledi. Kurum, "Kanal güzergâhında yüklenicilerimize ait toplam 30 proje mevcut. Ancak bunun sadece güzergahta değil, büyük çember de etkisini düşünmek gerek" dedi. 23 BİN KONUT YOLDA
Kamu tarafından hayata geçirilecek yapılar olduğunun altını çizen Kurum, "Etrafındaki yerleşim alanları, üniversiteler, sosyal alanlar ve metro yatırımlarıyla uydu kent kuruluyor. İnşaat sektörüne büyük hareket getirecek" diye konuştu. Kurum, Halkalı'daki 1 milyon metrekare arazi üzerinde 8 bin konut inşa edecekleri bilgisini vererek, "Yeni Havalimanı'na yakın konumda 3.6 milyon metrekarelik arazimizde ise 15 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz" diye konuştu. UZAK ALGISI KIRILIR Başakşehir
'de 8 yılda 6 binden fazla konut üreten Makro İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Kanal'ın etkisi ile kısa vadede bir değer artışı beklemediklerini söyledi. Uyan, "Zaten arsa ve konut alacak kişi bugüne kadar bu bölgelerden alımı yaptı. Kısa vadede talep patlaması olmaz. Ama uzun vadede etkilerini hep birlikte göreceğiz. Başakşehir, Ispartakule uzak algısı da bu proje ile kırılır" dedi. KANAL İSTANBUL'A KATARLI YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTTI
Kanal
İstanbul Katarlılar'ın da yatırım iştahını kabarttı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Expo Turkey by Qatar'ın gündemine damga vuran dev proje için Qatari Diar
Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Dev proje, Katar devletine ait Qatari Diar gayrimenkul geliştirme şirketinin de yatırım iştahını kabartmış durumda. Şirket yetkililerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Şirket Kuzu Grup
tarafından Ataköy'de hayata geçirilen SeaPearl projesinin de ortağı konumunda. Katar'daki fuarda açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, "Katarlı şirketin yetkililerini Türkiye'ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk. Proje burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda" demişti. ARSALARI İŞADAMLARINA GÖSTERECEĞİZ
Yetim, Katarlı yatırımcılarla hasılat paylaşımı modeli ile nasıl projeler gerçekleştirebileceklerini değerlendireceklerini bildirmişti. Yetim, Kanal İstanbul bölgesindeki portföylerinde olan arsalarla şu bilgileri vermişti: "Kanal İstanbul güzergâhı üstünde Arnavutköy- Dursunköy'de 3.6 milyon metrekare, Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir- Hoşdere'deki 340 bin metrekarelik alan ve Başakşehir-İkitelli-Ayazma- Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsamız var. Toplamda 4.6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalarda neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz."