Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının ilk resmi konuğu olacak

Bakan Arslan yaptığı açıklamada, İstanbul'a yapılacak yeni havalimanında yakın zamanda incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

TAM TARİHİNDE AÇILACAK

Birbirini tamamlayan ve takip eden birçok çalışmanın aynı anda yürütüldüğünü vurgulayan Arslan, havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığının altını çizdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ HAVALİMANININ İLK RESMİ KONUĞU OLACAK

Arslan, şubat ayında birinci pistin uçakların inebileceği hale geldiğine işaret etti. Söz konusu pistin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun olduğunun bildirildiğini anlatan Arslan şunları kaydetti:

"Bir tek gece uçuşu için ışıklandırılması ve enerji verilmesi gerekiyordu ki onu da yaptık. Enerji verildi, herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Şu anda 24 saatlik periyotta o piste uçak inebilir hale geldi. 'Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi?' diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu halde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi. Pistimiz hazır, gerisi sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri diye belirmiştik, böyle bir şey olmayacağı bize ifade edilmişti. Ancak önümüzdeki dönemde havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceğiz, onlar da 'olabilir' dediler. Hem pisti kullanacağız hem de terminalimizde çok ciddi ilerlemeler var onu da yerinde görebilmeleri için sayın Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz."

"30 EKİM İTİBARIYLA..."

Arslan, 29 Ekim'de açılışın gerçekleşmesinin ardından bir iki günlük periyotta havayolu şirketlerinin taşınmasına ilişkin işlemlerin tamamlanacağını ifade ederek, 30 Ekim itibarıyla hizmetlerin etap etap yeni havalimanından verilmeye başlanacağını sözlerine ekledi.