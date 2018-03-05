‘Dijital Petkim’ rekor kıracak

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'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, 2017'nin rekor yılı olmasıyla birlikte 2018'de de hedef büyüttü. 2017 yılının finansal sonuçlarıyla 2018'e ilişkin hedeflerini paylaşan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov
, SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan Petkim'in net kârının bir önceki yıla göre yüzde 90 artarak 1 milyar 389 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti. Geçen yıl yüzde 97 üretim kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Mammadov, net satışların ise bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak, 7 milyar 364 milyon TL olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bu yılın başında STAR Rafineri'ye dolaylı olarak yüzde 18 oranında ortak olmak için 500 milyon dolarlık bir tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Anar Mammadov, Petkim ve STAR rafinerilerinin entegre bir tesis gibi çalışacağını belirterek, "Bu entegrasyondan beklentimiz, Petkim tarafında yıllık 100 milyon dolar ilave kâr etmek. Bu 100 milyon doların 60 milyon dolarını birinci günden göreceğiz. Bu lojistik avantajdan gelecek. STAR Rafineri devreye alındıktan sonra doğrudan boru hatlarıyla nafta alacağız. Yani lojistik avantajlar sayesinde yıllık 60 milyon dolar kâr edeceğiz. Kalan 40 milyon dolar ise ortak hizmetler ve ortak altyapıdan gelecek" diye konuştu. "ENDÜSTRİ 4.0'A GEÇECEĞİZ"
Petrokimya sektöründe dünyada yıllık büyümenin yüzde 3-4 civarında olduğunu aktaran Mammadov, Türkiye'de bu oranın yüzde 6-7'ye ulaştığını belirterek bu rakamların Türkiye'nin büyümesini gösterdiğini kaydetti. Finansal rekor dışında üretim alanında da rekor kırdıklarını belirten Mammadov, "3.6 milyon ton olan üretim kapasitemizin 3.42 tonunu kullanarak üretimde rekor seviyeye ulaştık" diye konuştu. Endüstri
4.0'la birlikte bu sene odak noktalarının dijitalleşme olduğunu kaydeden Mammadov, "Dijitalleşme ve yapay zekâ sayesinde yeni yatırım yapmadan bir fabrikanın kârı yüzde 7-8 artabilir. Aynı kapasite ve hammadde miktarıyla daha fazla üretim yapabiliriz. Endüstri 4.0 bizim programımızın içinde. Dijitalleşme ile kârımızı 100 milyon dolar artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Petrokimya piyasasında zaman zaman dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Mammadov, "Şu anda olumlu bir döngünün içindeyiz. Bu bizim için bir sigorta gibi. İstikrarlı bir büyüme gerçekleştirmek istediğimiz için bu yatırımı yapmayı düşündük. 720 milyon dolar bedel karşılığı STAR hissesi alma hakkını kazandık. Bununla ilgili eurobond tahvili ihraç ettik" diye konuştu. Yeşim OKSAY