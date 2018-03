TÜİB Başkanı Büyükfırat: Türk iş adamları Azerbaycan'a bağımsızlığından daha önce gelmeye başladı

Azerbaycan son on yıl içinde büyük bir gelişmeye sahne olduğunu anlatan Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat "Bu gelişme sadece ekonomik büyüme manasında değil ama aynı zamanda hepimizin gözüyle gördüğü, somut olarak içinde yaşadığı bir süreç olarak ortaya çıktı. Bugün Bakü'nün her tarafında, Azerbaycan'ın her köşesinde yeni binalarla, yeni yapılarla karşılaşıyoruz. Bu binalar elbette, iktisadi büyümenin talep ettiği, bugünkü modern hayatın talebine uygun yapılar. Aslında dikilen bir bina Azerbaycan'ın iktisadi büyümesini ortaya koyan, bu gelişmeyi sembolize eden birer abide niteliğindedir. Bir yandan, bu abideler bir yandan da ülkedeki iktisadi göstericiler bize Azerbaycan'ın büyümesinin gelecekte de devam edeceğini açık biçimde göstermektedir" dedi

"YATIRIMLARIMIZ AZERBAYCAN'A GÜVENİN GÖSTERGESİDİR"

Büyükfırat ayrıca kendilerinin Azerbaycan'da yatırım yapan Türk işadamları olarak bu ülkeye petrol dışı sektörlerde yatırım yapan en büyük yabancı yatırımcı grubunu oluşturduğunu söyledi. TÜİB Başkanı Büyükfırat "Yatırımlarımızın toplam miktarı halen 6 milyon doları geçmiştir. Türk işadamları olarak Azerbaycan'da on binlerce kişiye istihdam sağlamakta binlerce ailenin geçimine katkıda bulunmaktayız. Bu bizlerin Azerbaycan'a duyduğu güveni en açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi

"AZERBAYCAN'IN BAĞIMSIZLIĞINDAN DAHA ÖNCE TÜRK İŞ ADAMLARI GELMEYE BAŞLADI"

Büyükfırat "Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması gibi, Türk işadamları da Azerbaycan'a daha bağımsızlığını kazanmadan önce gelmeye başladılar. Bu durum elbette ki tesadüfi olarak ortaya çıkmadı. Bu durum bizi birbirimize bağlayan tarihi, kültürel, coğrafi nedenlerin de ötesinde kardeşlik bağlarımızdan kaynaklanmıştır ve bu bağlar aradan geçen 26 yıl içinde daha da güçlenmiştir" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti bugüne kadar Gürcistan'la birlikte Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü – Tiflis – Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı gibi dünya çapında büyük öneme sahip projeleri hayata geçirdiğinden bahseden TÜİB Başkanı Büyükfırat "Bundan bir ay önce çalışmaya başlayan Bakü – Tiflis Kars Demiryolu da sadece bu üç ülkeyi değil aynı zamanda Çin ile Batı Avrupa'yı Şanghay limanı ile Londra'yı birbirine bağlayacak küresel çapta bir projedir. Bu proje ile sadece yüklerin taşınması öngörülmemektedir. Başlangıçta yılda 6,5 milyon ton yük taşınması hedeflenmektedir. Bu miktarın ilerleyen yıllarda 40 milyon tona kadar çıkması planlanmaktadır. Projenin en az bu yönü kadar önemli bir diğer hedefi de yılda 1,5 milyon yolcu taşınmasıdır. Böylelikle sadece insanların değil ama aynı zamanda kültürlerimizin birbirine yakınlaşmasının da yolu açılacaktır" dedi.

"FETULLAH GÜLEN 2003'TE AZERBAYCAN'A GİRİŞİMİ YASAKLATTI"

FETÖ'nün Azerbaycan'da çok geniş faaliyetleri olduğunu ve dünyada belki de en etkili oldukları ikinci ülke; Azerbaycan'dır diyen Büyükfırat "Bu yapı benden para istedi. Onların yaptığı hizmetle ilgili, 'Bir Müslüman olarak size yardım ederim ancak benim ölçülerim var. Sizin talepleriniz buna uygun değil, sizinle hiç bir alakam olamaz.' dedim. Beni bizzat Fetullah Gülen uyardı, haber gönderdi. 'Türkiye ile alakam yok.' diyebileceğim durumdayken beni Azerbaycan'la bağladılar, bizzat bu ülkedeki faaliyetlerimden dolayı. Fetullah Gülen 2003'te Azerbaycan'a girişimi yasaklattı." dedi

"BENİM ÜZERİMDEN İHH'YA ULAŞACAKLARDI"

Gülen grubuyla 2000'li yıllarda başlayan kavgaları olduğunu vurgulayan Büyükfırat, "İHH'nın kurucularındanım ve Kafkasya temsilcisiyim. Milli görüş kökenliyim. Benim üzerimden İHH'ya ulaşacaklardı. Başarılı olsalardı hedef; İHH idi. Bu adamlar 2000 yılından beri benimle hiç bir aklın almayacağı şekilde uğraştılar." dedi.

ERBAKAN HOCA 94'TE AZERBAYCAN'A GÖNDERDİ

Hüseyin Büyükfırat 1972 Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde doğdu. Azerbaycan'a Tıp alanında eğitim için gitti. Diyanet Vakfı'yla üniversite öğrencilerine yönelik kitap hareketi başlattı. 1994'te Prof. Dr. Necmeddin Erbakan tarafından Azerbaycan'da İHH ve Milli Görüş Hareketi'nin temsilcisi olarak atandı Azerbaycan'da Müslüman Talebeler Birliği'ni kurdu. Karabağ mağdurlarına halen devam eden yardımları başlattı.

Arkadaşlarıyla Azerbaycan'da 70 yıl sonra ilk Kız Kur'an Kursu'nu açtı. Ahıska bölgesinde, 70 yıl sonra ilk Camii'nin yapılmasında ve ilk ezanın okunmasında önemli rol aldı. Azerbaycan'da ilk defa Hafızlık Merkezi açtırdı, o dönem yüzlerce hafız talebe yetişti. 1998'de Azerbaycan'daki ilk özel sağlık yatırımlarını başlattı. 2000'de İlk Helal Gıda ve Aile Restaurant mantığını yerleştirip şubelerinin sayısını arttırdı. 2006'da Azerbaycan'da yılın genç girişimci işadamı seçildi. 2007'de de Azerbaycan'ın kurtuluşu için Enver Paşa komutasında 1918'de kurulan Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin yerlerini tesbit edip, şehitlik bakım ve onarım çalışması yaptırdı.