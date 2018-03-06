JATA: Türkiye’nin güvenli olduğunu gördük

27 Şubat'ta Tokyo Büyükelçiliği konutunda 50'den fazla Japon turizm gazetecisi ve seyahat acentesinin temsilcisine bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Tür Hava Yolları Asya ve Uzakdoğu Satış Başkan Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ve Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA
) Başkanı Jungo Kikuma da katıldı. JATA Başkanı Kikuma resepsiyonda yaptığı konuşmada, Japon turizm acentelerinin temsilcileriyle birlikte geçtiğimiz haftalarda İstanbul, İzmir
ve Kapadokya'yı ziyaret ettiklerini, Türkiye'nin güvenli olduğunu kendi gözleriyle gördüklerini, başta İstanbul Atatürk Havalimanı
olmak üzere ülke çapında sıkı güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunu ifade etti. JATA Başkanı Kikuma, önümüzdeki dönemde yeni destinasyonları da içerecek şekilde Türkiye turlarının kapsamını genişleteceklerini sözlerine ekledi.