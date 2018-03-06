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: Türkiye’nin güvenli olduğunu gördük

Giriş Tarihi: 6.3.2018
JATA: Türkiye’nin güvenli olduğunu gördük
27 Şubat'ta Tokyo Büyükelçiliği konutunda 50'den fazla Japon turizm gazetecisi ve seyahat acentesinin temsilcisine bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Tür Hava Yolları Asya ve Uzakdoğu Satış Başkan Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ve Japon Seyahat Acentaları Birliği () Başkanı Jungo Kikuma da katıldı. JATA Başkanı Kikuma resepsiyonda yaptığı konuşmada, Japon turizm acentelerinin temsilcileriyle birlikte geçtiğimiz haftalarda İstanbul, ve Kapadokya'yı ziyaret ettiklerini, Türkiye'nin güvenli olduğunu kendi gözleriyle gördüklerini, başta olmak üzere ülke çapında sıkı güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunu ifade etti. JATA Başkanı Kikuma, önümüzdeki dönemde yeni destinasyonları da içerecek şekilde Türkiye turlarının kapsamını genişleteceklerini sözlerine ekledi.
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JATA: Türkiye’nin güvenli olduğunu gördük
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