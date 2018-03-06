Savunma projeleri Erdoğan’ın takibinde

Yerli ve milli savunma sistemlerini geliştirmek amacıyla yapılan Savunma Sanayii
İcra Komitesi'nin (SSİK) iki ayda bir toplanması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısı 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlandıktan sonra ilk toplantı olması nedeniyle Erdoğan'a yerli ve milli savunma projeleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Toplantıda Zeytin Dalı Operasyonu'nda ordunun gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı. 9.4 milyar dolar büyüklüğünde 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın bazı üst düzey birimlerinin de Külliye'de göreve başladığı belirtildi.