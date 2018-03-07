Dünya milyarderleri listesinde 40 Türk işadamı

FORBES, bu yıl 31'inci kez yayımladığı 'Dünya Milyarderleri' listesini açıkladı. 40 Türk'ün yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 72.4 milyar dolara yükseldi. Listede yer alan Türklerin sayısı geçen yıla göre dokuz, serveti ise 20.2 milyar dolar arttı. Türkiye'nin en zengini Murat Ülker, 4.8 milyar dolarlık servetiyle 422'nci oldu. İlk 500'de yer alan tek Türk Ülker'i, 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci ismi olan Erman Ilıcak 550'nci sırada yer alarak izledi. Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara da dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı. 1 milyar dolarlık servete sahip Olgun Zorlu 2124'üncü sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding'in patronu Fuat Tosyalı 1.4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1650'nci sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı ise 1.3 milyar dolarla 1756'ncı sırayı paylaştı. Polimeks İnşaat'ın kurucusu Erol Tabanca da 1.3 milyar dolarlık servetiyle 1756'ncı sırada yer aldı. Bezos lider oldu Dünyanın en zengin ismi ise Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos oldu. Uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i tahtından indiren 112 milyar dolarlık servete sahip Bezos, liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan isim oldu. Bill Gates ise 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada yer aldı. Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yerini aldı.

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