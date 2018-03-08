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3. nın son hali görüntülendi!

Giriş Tarihi: 7.3.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 01:56
3. havalimanının son hali görüntülendi!

Yapımı devam eden 3. ndaki son durum havadan görüntülendi. İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yüzde 80'in üzerinde tamamlanan inşaatta çalışan sayısının 36 bine ulaştığını belirtti.DHA'ya açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, "Projede ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 80'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Şubat ayı yeni bittiği için hesaplamalar devam ediyor ancak şu an tam bir rakam veremesek de yüzde 80'in üzerine çıkmış olduk. İlk fazın A'sında iki pist, bir terminali açacağız.

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3. havalimanının son hali görüntülendi!
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