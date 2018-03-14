Dünya devleri gelecek için peşine düştü! Kilosu 80 dolar...
Dijital çağ yaklaşımları ve çağın müşteriye, kullanıcıya sunduğu hizmetler sınırsızlaştıkça, üreticinin de hammadde araştırması o kadar artıyor. Samsung ve Apple gibi iki dünya devi de gelecek üretimleri için kobal madeni konusunda karar kıldı! İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:13Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:38
Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi Apple ve Samsung, gelecek nesil akıllı telefonlarında ihtiyaç duyacakları kobalt metali için doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmeler yapmaya başladı.