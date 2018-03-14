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Dünya devleri gelecek için peşine düştü! Kilosu 80 dolar...

Dijital çağ yaklaşımları ve çağın müşteriye, kullanıcıya sunduğu hizmetler sınırsızlaştıkça, üreticinin de hammadde araştırması o kadar artıyor. ve gibi iki dünya devi de gelecek üretimleri için kobal madeni konusunda karar kıldı! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:38
Dünya devleri gelecek için peşine düştü! Kilosu 80 dolar...

Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi ve , gelecek nesil akıllı telefonlarında ihtiyaç duyacakları için doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmeler yapmaya başladı.

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Dünya devleri gelecek için peşine düştü! Kilosu 80 dolar...
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