Çiftlik Bank’ta 19 gözaltı kararı

BUGÜN NELER OLDU

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan Çiftlik Bank soruşturması derinleşiyor. Önceki gün şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak ve Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Soysal, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken dün de yeni operasyonlar yapıldı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şirketin farklı illerde bulunan mallarına el konulduğu, çok sayıda mağdurun da ilgili kolluk kuvvetlerine ve savcılıklara şikâyette bulunduğu belirtildi. Dosyada gizlilik kararı bulunan soruşturma çok yönlü devam ediyor.Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık hikâyesi 20 yıl kadar önce titan saadet zinciri ile gündeme gelen 51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu bil şaşırttı. 16 bin kişiyi dolandırdığı için cezaevine giren Şeranoğlu, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada yüksek kâr getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.Şeranoğlu da İzmir Hilton Otel'indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye'nin dikkat çekmişti. 'Titan Saadet Zinciri'nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti.Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın Soysal ise savcılık ifadelerinde Mehmet Aydın'ın saadet zincirine ilişkin bütün detayları anlattı. Tanıştıkları dönemde eşinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten Soysal, "Paralar Mehmet'in şahsi hesabına yatıyordu. Sonra birdenbire günlük 30 bin TL'ye yakın yatırım yapıldığına ben de şahit oldum. Bana aktarılan paraların üzerinde bloke var. Onunla iş yapsaydım ben de kaçardım" dedi.