Nef, depreme karşı erken uyarı sistemi kuracak

Timur, "Bu konuda çok deneyimli Tayvanlı bir firma ile görüştük. 12 ülkede 3 bin 500 binada bu kurulumu gerçekleştirmiş bir firma. Burada temel mantık binanın hareketliliğinin tespitine yönelik cihazlar. Tüm projelerimizde şu an inşaat aşamasında olan ve bundan sonraki tüm projelerde erken uyarı sistemini kullanacağız" dedi.

ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ GEREK

Erden Timur, söz konusu teknolojiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Burada temel mantık binanın hareketliliğinin tespitine yönelik cihazlar. İnsan veya herhangi bir şeyi erken algılayacak donanıma sahipler. Hassasiyet ayarı var ve alarmla uyarı veriliyor. Asya'da insanların hayatının kurtarılmasının en önemli sebebi erken uyarı. Bina sağlamlığı deprem şiddeti baz alınarak yapılıyor. Gelen deprem varsayılana göre yüksekse hayatınızın kurtulması bu erken uyarı ile mümkün oluyor. Özellikle deprem bölgelerinde bu tür sistemlerin zorunluluk haline getirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

HEDEFİMİZ KÜRESEL BİR MARKA OLMAK

Konut sektöründe teknoloji kullanımını da artırmayı amaçladıklarını belirten Erden Timur, bu yıl 3D yazıcıdan konut üretimi gerçekleştireceklerini de açıkladı. Küresel bir marka olma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Timur, "İçinde bulunduğumuz sektör uluslararası alanda teknolojik açılımlarla çok fazla ilgilenen bir sektör değil. Konut ve inşaat dediğinizde yaklaşık 120 yılı aşkın süredir yapım metodu çok fazla değişmemiş. Biz 3 yıl önce kendi içimizde bir AR-GE ekibi oluşturduk. Dünyada artık teknolojinin girmediği bir alan yok. Birçok teknoloji firması ile bir araya geldik. Önümüzdeki aylarda AR-GE çalışmalarını tamamladığımız ve yakında başlatacağımız işlerden birisi de 3D yazıcı ile ev yapmak. Şu anda Hollandalı bir firmayla görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. İlk 3D yazıcı ile evi bu yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye başlayacağız" diye konuştu.

3D YAZICILARLA AMAÇ ÇOK KATLI ÜRETİM

3D yazıcılarla yapı elemanları da oluşturacaklarını açıklayan Timur, bunun ilk örneğini yılın ikinci çeyreğinde öğrenci yurtlarının tavanlarının yapımında hayata geçireceklerini belirtti. 3D yazıcı ile üretimin nasıl yapılacağı konusunda Erden Timur şunları söyledi: "3D yazıcı makinası evin yapılacağı yerde ilk yapıyı yapıyor, bulunduğu yerde yapıyı üretiyoruz. Makine kendisi üretiyor el ile müdahale yok. Malzeme olarak 3D yazıcıya ne malzeme koyuyorsanız ondan üretiliyor. Akışkan değil ama çok da sert bir malzeme olmaması gerekiyor. Konut cephesi ve zemini gibi birçok alanı üretebiliyoruz. Burada şu ana kadar çözülmemiş olan şey ��ok katlı olarak üretim yapmak."

BİNALARIN CEPHESİ ELEKTRİK ÜRETECEK

Yenilenebilir enerji alanında da çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erden Timur, "Artık enerji üreten unsurlar, yapı elemanları şekline dönüştü. Cephe elemanı gibi dekoratif bir alan aynı zamanda güneş paneli haline geldi. Bununla ilgili de İspanyol bir firma ile görüşmelere başladık. Son aşamaya geldik. Hatta Basın Ekspresteki yaptığımız projede bunun ilk uygulamasını yapıyoruz. Binanın ortak alan enerjisi ihtiyacının yüzde 20'si bu şekilde karşılanacak" dedi.

MERCEDES VE TESLA İLE 'HOME BATTERY'

Enerjinin ucuzken depolanıp pahalı olduğu dönemlerde kullanılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade eden Erden Timur, "Tesla'nın Powerwall'u ve Mercedes'in home battery sistemlerinden söz ediyoruz. Tesla sistemini uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca Mercedes ile görüşmelerimizde de belli bir noktaya geldik. Daire bazında elektriğin olmadığı dışsal elektriğin eve girmediği yerde onlar mantıklı. Bu da ilerisi için aslında hayat değiştirecek bir sistem olarak öne çıkıyor" diye konuştu.