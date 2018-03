Bu fuarlara inatla katılmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Gayrimenkul sektöründeki ikinci görevi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı olan Feyzullah Yetgin, MIPIM Gayrimenkul Fuar ı'na 30-35 yıldır gelen ülke, şehir ve firmalar olduğunu belirterek, "İnatla ve istikrarla devam ediyorlar. Bizim de öyle olmamız lazım. MIPIM sabır işi" dedi. MIPIM Gayrimenkul Fuarı'nı değerlendiren Yetgin, 60'ın üzerinde ülke, 20 binin üzerinde karar verici yöneticinin katılım sağladığı fuara, Türkiye'nin ilgisinin son yıllarda artarak devam ettiğini ve bunun son derece sevindirici olduğunu söyledi. Yetgin, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) inisiyatif almasıyla daha geniş katılım sağlandığına dikkati çekerek, "Büyük ölçekli firma ve kurumların da katılımıyla Türkiye'nin temsili anlamında önemli mesafe kaydettik. 2004'ten bu yana MIPIM'e gelirim. O yıllardan bu yana getirdiğimiz projelerin ölçeği, sunumu konusunda çok iyi noktadayız" diye konuştu.Türkiye'nin proje ve yatırım tarafında sorununun olmadığını anlatan Yetgin, artık yapılması gerekenin Türkiye'yi ve şehirleri tanıtmak, potansiyel yatırımcıları bularak ilişkiler kurmak olduğunu dile getirdi. Yetgin, bu yıl MIPIM'in "Dünyada Şehirlerin Haritası Değişiyor" mottosunu kullandığını anımsatarak, "Artık ülkelerden ziyade özellikleriyle rekabet eden şehirler var. Bunlara İstanbul, Hatay, Balıkesir ve Konya örneklerini verebiliriz. Bu organizasyona katılan Antalya , Türkiye'de başlı başına bir lokasyon. Bu projelerin, şehirlerin katılımıyla önümüzdeki birkaç yılda Türkiye gayrimenkul sektörünün yabancı yatırımcılarla önemli ilişkiler geliştireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Yetgin, Türkiye'nin gayrimenkul yatırımları açısından sektörel deneyiminin yanı sıra coğrafi konum, kültürel miras ve gelişmekte olan bir piyasa olması gibi açık ara avantajları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bir İngiliz, bir Alman kendi coğrafyasında bulamadıklarını, Akdeniz ve Ege bölgelerimizde bulabiliyor. Arap yatırımcıların Karadeniz'de, Trabzon'da kendi ülkelerinde bulamadıkları iklimsel özellikler var. Tarih turizmine ilgi duyanlar Türkiye'nin her yerinde kendine uygun bir atmosfer bulabilir. Duyuramadığımız birçok değerimiz var. Ekonomik olarak, fiyatlar bakımından da cazip durumdayız. Bunları göz önüne aldığımızda olmamız gereken noktada henüz değiliz. İstanbul Çadırı'nı hep birlikte yaşatmalıyız. Burada bir konut fuarı gibi satış olacağını düşünmemeliyiz. Satış da gerçekleştirilebilir fakat asıl amaç burada şehri, ülkeyi tanıtmak. Son yıllarda maalesef coğrafyadan kaynaklanan sıkıntılarımız var ama Türkiye güçlü bir ülke. Bunların hepsini aşacağız."GYODER Başkanı Yetgin, yabancı yatırımcılar açısından müktesep (kazanılmış) haklar konusunun öneminden bahsederek, yapılacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Gelecek nesillere yapısal dönüşümleri sağlayarak sağlam bir temel bırakmak gerektiğini anlatan Yetgin, sektörün, özellikle yabancı yatırımcıların teşviki için kazanılmış hak konusunda düzenleme beklediğini ifade etti. Yetgin, bir proje için ruhsat alıp yapımına başlandıktan sonra plan ve ruhsat iptali olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum yabancı yatırımcı gözüyle bakarsanız çok daha problemli hale gelebiliyor. Düşünün, milyar dolarlık bir yatırım için ülkeye geliyorsunuz, para yatırıyorsunuz ama bir değişiklik oluyor ve sizin yaptığınız fizibilite ortadan kalkıyor. Kötü örnekler de kulaktan kulağa hızlı yayılıyor ve yatırım ortamı açısından elimizi zayıflatıyor. Bu konuda çalışma var ama bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Yabancı gözüyle bu kabul edilebilir değil" dedi.