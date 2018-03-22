CHP’li Avcılar Belediyesi’nden taşeron işçi kıyımı

Maaş
alamadıkları için geçen yıl yaptıkları eylemlerle gündeme gelen İstanbul'daki Avcılar Belediyesi
işçileri şimdi de kadro sorunuyla karşı karşıya. CHP
'li Avcılar Belediyesi, çıktığı zaman eleştirdiği taşeron
işçilerle ilgili Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) skandal kararlarla uygulamaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, KHK çıktıktan sonra, "Taşeron işçilerin bir kısmını sözde kadroya aldılar. Niye kadro vermiyorsunuz? Ankara'daki beylerin keyfi öyle istemiş" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine rağmen, CHP'li Avcılar Belediyesi keyfi uygulamalarla 130 işçiyi eledi.
Avcılar Belediyesi'nde çalışan teşeron işçilerin örgütlü olduğu Belediye-İş Sendikası, bu karar üzerine harekete geçti. Belediye-İş 2 Nolu Şubesi, karara ilişkin olarak itiraz dilekçelerinin hazırlandığını açıkladı. Şube Başkanı Erol Öztürk, taşeron işçilerin sınavda başarısız oldukları gerekçesiyle elendiklerini belirterek, "Karar tamamen haksız. İşçilerin sınavda başarısız olma gibi bir durumları yok. Belediye kendi işine geldiği gibi hareket ediyor. Karara ilişkin itiraz dilekçelerimizi hazırladık" diye konuştu.
Belediye daha önce de işçilerden tüm hak ve alacaklarından ve idareye karşı açtığı tüm davalardan feragat etmesini isteyen belgeyi imzalamalarını istemişti.