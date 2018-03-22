Mehmet Aydın Ferrari ile geziyor

Çiftlik Bank
'ın kurucusu Mehmet Aydın
, firari olarak bulunduğu Uruguay
'da kendisine ait Ferrari
marka lüks otomobil
le sokakta gezerken görüntülendi. Aydın'ın bir Türk işadamı aracılığıyla bir yat ve villa da satın aldığı ileri sürüldü. Nerede saklandığı bu şekilde afişe edilen Aydın'ın Uruguay'dan ayrıldığı düşünülüyor. Öte yandan, Çiftlik Bank adı altında 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira para toplayarak yurtdışına kaçan 27 yaşındaki Aydın'ın kayınpederi tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. 30 MİLYON TL'Yİ ALMIŞ!
Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayının ardından Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın
geçen hafta tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Sıla Aydın'ın babası Hakan Soysal iddiaya göre, damadının Bandırma ve Karacabey'de tesis kurması için gönderdiği 30 milyon TL'yi kendi hesabına aktardı. Parayı zimmetine geçiren kayınpeder Soysal'ın sonrasında kızının Mehmet Aydın'dan boşanmasını istediği ancak binlerce kişiyi dolandıran Aydın'ın parasını almadan anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı öne sürüldü. Mehmet Aydın'ın işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamına el konuldu. Banka kredisi ile alınan araçların tümünün hacizli olduğu ortaya çıktı.