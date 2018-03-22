Sektör güç gösterisi yaptı

Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin
, Türkiye'nin 250 kuruluşla MIPIM'de güç gösterisi yaptığını belirterek, "Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin artırıldığı bu dönemde, Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. MARKA ŞEHİRLER TANITILDI
Yetgin, yabancı yatırımcıları, Türkiye'de modern kent yaşamının gelişimi ve yaşanabilir alanlar oluşturulmasına dönük çalışmalar konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Türkiye'nin üretken ekonomisi ve marka şehirleriyle uluslararası yatırımcıların gözdesi olduğunu dile getiren Yetgin, şunları kaydetti: "Sağlık, turizm, konut, AVM ve altyapı alanlarında binlerce yatırımcı MIPIM'de buluştu. Uluslararası ölçekte yeni yatırım fırsatlarının değerlendirildiği bu buluşmada Türk şirketlerinin yanı sıra şehirlerimiz ve ilçelerimiz de ciddi bir katılım gösterdi. Türkiye yüksek büyüme performansıyla, gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemli bir rol model. Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin arttırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün performansı bizi mutlu etti." Geçen yıl Türkiye'ye gelen gayrimenkul yatırımı 4.1 milyar dolar olurken, gayrimenkul hizmet satışıyla bu rakamın 4.3 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor. Türkiye'de 7 milyon ünite konut, sadece deprem riskinden dolayı yenilenmek zorunda iken, dünyada inşaatın gayrisafi milli hasılaya oranı ortalama yüzde 11-12'ler seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de bu oran ise hâlâ yüzde 9 düzeyinde. ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİNİ TANITTI
İstanbul'un turistik ve kültürel cazibe unsurlarının yanı sıra, küresel bir finans merkezi olmaya aday profiliyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yetgin, şunları söyledi: "Başta finans dünyasının stratejik merkezlerinden biri haline gelen İstanbul olmak üzere, gelişen kent yaşamı Türkiye'nin marka değerini daima yukarı taşıyor. Halk GYO olarak en büyük paydaşlarından biri olduğumuz ve çalışmaları devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de MIPIM'de büyük ilgi görüyor. 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile sekizer katlı üç ticari binanın inşasını sürdürdüğümüz proje kapsamında yeni bağlantılar kuruyoruz. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi ve hayata geçirdiğimiz diğer tüm gayrimenkul projeleriyle HALK GYO'nun marka gücünü daha da yukarı taşıyacağız."