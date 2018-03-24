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Son dakika: 'ya karşı flaş hamle

ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'de Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili 'ya karşı sert adımlar atılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 02:11
Son dakika: Rusya'ya karşı flaş hamle

Macron, 'deki Liderler Zirvesi sonunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zirvede, AB modeli ve Avrupa'nın egemenliği konularının ele alındığını dile getiren , dün Başbakanı Teresa May ve Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldiğini anlattı.

TAM DESTEK GELDİ

May'in, üye ülkelerin liderlerine Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle 'nın olduğu şeklinde bilgi verdiğini kaydeden Macron, "Tüm
üye ülkeler, müttefikleri İngiltere'ye lerini bildirdiler. Tüm liderler, başka bir açıklaması olamayacağını düşündükleri bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bu saldırıya karşı AB'den ortak bir tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, aksi taktirde AB'nin egemen bir birlik olamayacağını savundu.

BİREYSEL BİR TEHDİT SÖZ KONUSU

Macron, Fransa'nın internet ve bilişim devlerine vergi uygulanmasıyla ilgili AB Komisyonunun teklifini desteklediğini de aktardı. Gelecek haftalarda 'e gideceğini ve 'nin reformu ile ilgili çalışmaları ilerleteceklerini söyleyen Emmanuel Macron, "Birliğin korunması bizim pusulamızdır" ifadeleriyle, İngiltere ile sürdürülen müzakerelere devam edileceğini ve Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'e olan güveninin tam olduğunu kaydetti.

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Son dakika: Rusya'ya karşı flaş hamle
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