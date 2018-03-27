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Son dakika: Ekonomi için kritik veri açıklandı

güven endeksi, tüketici güveni, reel kesim güveni, hizmet, perakende ve inşaat seköterleri güvenindeki gelişmelere bağlı olarak, ayında, endeks 100.2 değerinde gerçekleşti

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 10:13
Son dakika: Ekonomi için kritik veri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun () verilerine göre, ayında tüketici güven endeksi 71.3 değerine, reel kesim () güven endeksi 109,5 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 99.1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 78.9 değerine geriledi.

güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak, güven endekslerine doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Son dakika: Ekonomi için kritik veri açıklandı
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