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'ın firari yöneticilerinden kullanıcılara mesaj

soruşturmasına ilişkin detaylar gündemdeki sıcaklığını korurken dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Çiftlik Bank’ın firari yöneticileri, sadece üyelerin kullandığı ve artık ’den kaldırılan ‘Çiftlik Bank’ uygulaması üzerinden bütün üyelere, tutuklu genel müdür Savaş Yılmaz’ın ifadelerine karşı mesajlar attı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 15:03
Çiftlik Bank'ın firari yöneticilerinden kullanıcılara mesaj

'ın tutuklu genel müdürü 'ın ifadeleri ses getirdi. Milliyet'in haberine göre Çiftlik Bank'ın firari yöneticileri, sadece üyelerin kullandığı uygulama üzerinden üyelere mesaj attı. Mesajlarda Savaş Yıkılmaz yalan söylemek ve sistemden 'hırsızlık' yapmakla suçlandı.

Tehdit ve suçlamalarla dolu mesajların içerikleri şöyle:

"Savaş Yıkılmaz ifadesinde istifa ettiğini söylemiştir. Bu tamamen yalandır. Kendisinin 8 adet bayisi olduğu ve sistemde yönetici yetkisi bulunduğu zaman onlarca yatırımsız hesaba 'altın değişimi' yapmak suretiyle (hesap başı mininum 280 bin lira çekim yaparak) şirketten para çaldığı, hatta şirketin finansal bilgilerini bir bayi ile paylaştığı tespit edilmiş, bunun neticesinde işine son verilmiştir"

"MİLYONLUK ARABALARI NASIL ALDI?

"(İfadesinde) 700 bin lira prim aldığını açıklayan yönetim kurulu başkanının toplamı milyonlarca lira tutan arabalarını güvenlikçi maaşıyla nasıl aldığı hâlâ merak konusu"


"İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Şuanda sadece dışardan sisteme illegal bir şekilde müdahale ederek para çalanları ifşa ediyoruz. Savaş Yıkılmaz ve türevleri gibi büyük hırsızların isimlerini ve yaptıklarını ifşa etme seanslarımız yakında başlayacaktır"

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Çiftlik Bank'ın firari yöneticilerinden kullanıcılara mesaj
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