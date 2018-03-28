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Son Dakika: kurucusu yakalandı

Son dakika haberi... Çiftlik Bank vurgununun ardından patlak veren ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ile şube müdürlerinin ardından bu kez de Anadolu Farm'ın kurucusu 'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 09:51
Son Dakika: Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir yakalandı

'ın kurucusu 'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada Anadolu Farm'ın program yazılımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan Konya'nın Karapınar ilçesinde üyelerinin parasını ödemediği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan DKC Hayvancılık'ın (Süt Bank) mağdurları paralarının iadesini istedi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

DHA'nın bugün geçtiği habere göre İsa Karademir, yurt dışına kaçmak isterken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Karademir, bir hafta önce operasyonlar başladığında " Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz" diye medya mensuplarına açıklama yapmıştı.

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Son Dakika: Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir yakalandı
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