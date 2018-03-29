Saadet zincirlerinin fişi çekiliyor

Piyasadan milyarlarca lira toplayarak binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank
tarzı yapılanmalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının kapatılması için düğmeye basıldı. 16 Mart'ta Çiftlik Bank'ın internet sitesi erişime kapatılırken 65 şirketin denetim sürecinin tamamlanmasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, savcılıklar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK
) "güvensiz ürün" başlığıyla başvuruda bulunarak, erişime engelleme kararları aldıracak. Hafta başında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına da damga vuran Çiftlik Bank benzeri saadet zincirlerine erişimi engellemek için geniş çaplı bir çalışma yapılıyor. Gümrük Bakanlığı
, bu ve buna benzer yapılara ilişkin denetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından sitelerin ve sosyal medya hesaplarının kapatılması için BTK ile iletişime geçecek. BİRLİK ENGELLİYOR
Saadet zincirlerine ilişkin sitelere erişim kararı ise 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesince alınabiliyor. Erişim engellenmesine ilişkin karar Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin görev alanına girerken, bu kapsamda birlik özel kanunlarla yetkilendirilmiş olan kamu kurumlarınca verilen erişimin engellenmesi kararlarını da uygulanmak üzere erişim sağlayıcılarına gönderiyor. 'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise kendilerine bakanlık tarafından gelecek başvuruların gereğini anında yapacaklarını ifade ederek, "5651 Sayılı Kanun çerçevesinde gelen talepler neticesinde siteleri anında engelleyeceğiz. Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kurumumuzun tutumu ortadadır. Kesinlikle başvurular bize ulaştığında yasaların tanımladığı çerçevede gerekli her türlü çalışmayı yapacağız" dedi. Sayan, çeşitli kurumların kendilerine erişim engelleme talebiyle başvuruda bulunduğunu anlattı. ALTIN BOZDURUP YATIRMIŞLAR
Konya'da "süt bankacılığı"
modeliyle
topladığı
paraları
"inekler
öldü" gerekçesiyle
ödemediği
iddia
edilen ve
nitelikli
dolandırıcılık
suçlamasıyla
hakkında
savcılık
tarafından
soruşturma
açılan
DKC Hayvancılık
tarafından
mağdur
edildiğini
ileri
sürenler
suç duyurusunda
bulunuyor.
Mağdur
avukatı
Önder
Özer,
"Emekli
ikrâmiyesini
ya da
altınlarını
bozdurup
sisteme
yatıran
ev kadınları
var"
dedi.