2018 parlak bir yıl olacak

2018'in Türkiye turizm
i için çok parlak bir yıl olacağını belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve son iki yılda yaşanan zorlukları özel sektör ve kamunun el ele vererek aştığını söyledi. Bu yıl Avrupa ülkelerinden ve Rusya
'dan gelen turist
sayısında ciddi bir artış beklendiğini belirten Onaran, "Özellikle Ege ve Akdeniz
kıyılarına Avrupalı turistlerden yoğun ilgi olacağını düşünüyoruz" dedi. Canlılığın sadece incoming (Yurtdışından gelen) operasyonlarda değil, out-going (yurtdışına giden) operasyonlarda da görüleceğine dikkat çeken Onaran, "Bu yıl Türkiye'de yaşayan çalışan kesimin de 116 gün tatil yapacak olması yurtdışı turlara olumlu yansıyacak. Erken rezervasyon satışlarımızdaki artıştan bu yönde olumlu bir hareket olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu. Kurdaki artışın turizm gelirlerine pozitif yansıyacağına dikkat çeken Onaran, "Yurtdışı çıkışlar için durum negatif görünebilir ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi önlemimizi alıyoruz. Örneğin aralıklı periyodlarla kur sabitleme kampanyaları yapıyoruz. Bu kampanyalarımız devam edecek" dedi. BAŞARI
HİK âYESİ YA ZIL DI Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda güçlü bir mücadele sürdürdüğünü anlatan Onaran, Afrin Operasyonu
'nda sağlanan başarıya dikkat çekti. Onaran, "Sınır güvenliğimiz açısından çok önemli olan Afrin Operasyonu'nun ülke turizmine negatif bir etkisi olmadı. Başarıyla tamamlanan bu operasyon sayesinde bundan sonraki sürece ve güvenlik algısına pozitif katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. TANITIM ENSTRÜMANLARI İYİ KULLANILDI
Bu yıl Avrupa'da Türkiye'ye turist gönderen acenteler ve tur operatörlerine büyük ilgi olduğunu vurgulayan Onaran, "Özellikle MITT (Moskova
) ve ITB (Berlin
) turizm fuarlarında Turizm Bakanlığı tanıtım enstrümanlarını çok iyi kullandı. Rusya ve Almanya
pazarlarında ciddi artış olacağını düşünüyoruz. İngiltere
pazarında da yükseliş devam ediyor" diye konuştu.