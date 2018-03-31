En büyük havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümü olan 29 Ekim
2018'de tüm dünyaya armağan edilecek İstanbul Yeni Havalimanı
(İYH
), hizmete açıldığında Türkiye
'yi turistik değerleri ve ticari potansiyeliyle Türk halkına yakışır bir şekilde temsil edecek. Tasarımı ve geliştirdiği projeleri henüz açılmadan ödülleri toplamaya başlayan İstanbul
Yeni Havalimanı, "dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı" olarak Türkiye'nin adını havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete açılacak olan ilk fazının yüzde 80'i tamamlandı. İlk fazda, üç adet bağımsız paralel pist, taksi yolları, terminal binası, ödüllü hava trafik kontrol kulesi, haberleşme ve meteoroloji sistemleri ile diğer hizmet binaları yer alacak. Dört fazı tamamlandığında havalimanı 6 pist, iki terminal ve bir uydu terminaline ev sahipliği yapacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 143 yolcu biniş köprüsü, 18 bini katlı ve 22 bini açık olmak üzere toplam 40 bin araç kapasiteli otopark alanı yer alacak. İlk yolcu terminal binası 1.4 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olacak. Projenin tüm fazları tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. İYH, yaklaşık 100 havayolu şirketine hizmet verecek ve 350 noktaya uçuş gerçekleştiren yolcu ve yük taşımacılığında dünyanın yeni havacılık merkezi olacak. 225 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
İYH'nin doğrudan, dolaylı, tetikleyici ve hızlandırıcı ekonomik etkileri, Küresel Büyüme Senaryosu (İyimser Senaryo) kapsamında bir araya getirildiğinde, 2025 yılında tüm fazlarının tamamlanmasının ardından Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının yüzde 4.9'a kadar çıkacağı öngörülüyor. İstanbul Yeni Havalimanı, ayrıca yatırımcıların bölgeye gelişleri açısından önemli kolaylıklar sağlayacak. SEYAHAT AKSINI DEĞİŞTİRECEK
İspanyol turizm danışmanlığı firması ForwardKeys, yaklaşık 1.7 milyon rezervasyon işleminden yola çıkarak hazırladığı trend raporunda, İstanbul üzerinden gerçekleşen transit uçuşların oranının önceki yıla göre yüzde 21 arttığını ifade etti. İsrail
, ABD ve Avrupa çıkışlı uçuşlar için bu talebin arttığını belirten ForwardKeys'in raporunda İstanbul'un coğrafi konumundan dolayı ilerleyen dönemde daha da fazla kazanç sağlayacağını belirtiyor. TÜRK MARKALARI TANITILACAK
İstanbul Yeni Havalimanı, 50 bin metrekareden fazla perakende mağaza alanı, 30 bin metrekareden fazla yiyecek içecek alanı ile Türk malları ve markalarının tanıtılması için en önemli platformlardan biri haline gelecek. Heinemann Grubu'nun iştiraki Unifree tarafından işletilecek Duty Free
pek çok yeni markayı bünyesinde barındıracak. ?KARGO TAŞIMACILIĞINA YENİ HUB OLACAK
Sadece seyahat değil ticarette de aksın Asya-Pasifik bölgesine kayması İstanbul Yeni Havalimanı'nı kargoda da güçlü kılacak. İstanbul Yeni Havalimanı ilk açıldığında 2.5 milyon ton, tüm fazları tamamlandığında ise 5.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak.