Ehliyet ve pasaportta yeni dönem yarın başlıyor

Pasaport çıkarma işlemleri, pasaport yenileme, pasaport işlemleri, ve ehliyet çıkarma işlemleri, ehliyet yenileme işlemleri, ehliyet için başvuru yıllardır meşakkatli bir yol izleniyordu. Buna bir de yeni kimlik kartları eklendi. Vatandaş, yeni kimlik randevusu, çipli kimlik kartları başvurusunu tek bir adresten yapabilecek. Artık kimlik randevusu ya da yeni kimlik için gerekli evrakları tek bir yere yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK UYGULAMA

Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir. Biz vatandaşımızdan belge istemeyeceğiz. Çünkü, birçok kurumla yapmış olduğumuz entegrasyonla vatandaşlarımızın bilgilerini bilişim üstünden temin edeceğiz ve vatandaşımıza büyük bir kolaylık sağlayacağız. Biyometrik veriler, yani el ve parmak izleri, şimdi nüfus idaresinde de yepyeni sisteme geçiyoruz. Bu el ve parmak izleriyle ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz sistemde vatandaşımız bir kere bu parmak izini ehliyete, pasaporta veya nüfus kağıdına verdiğinde, bunun sadece bir sonra geldiğinde teyidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu andan itibaren depoda olan bilgisini alacak, getirecek ve onun üzerinden de eşleştirecektir. Bu modern bir hizmettir, esas itibariyle vatandaşımızın olağan hayat akışını kolaylaştıran bir hizmettir" şeklinde konuşmuştu.

KİMLİK YENİLEME İŞLEMLERİ DE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Kimlik randevu sorgulama yapıldıktan sonra yeni kimlik için gerekli evraklar bulunuyor. Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Başvuru esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.

İmza ve fotoğraf formuna imza alınır, fotoğrafı taranır ve biyometrik veriler (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi) alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Bu esnada teslim edilen PIN zarfında bulunan 6 haneli şifrenin saklanması önemlidir. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmaz ve ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lar kullanılarak değiştirilebilir.

ÇİPLİ KİMLİK KART ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik kartı alma ücreti ne kadar sorusu çokça soruluyor. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.

YENİ PASAPORT VE EHLİYET NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların nüfus idarelerine başvuru yapmadan önce kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport ücretlerini, vergi dairelerine veya vergi tahsil yetkisi verilen anlaşmalı bankalara ödemelerini yapmaları daha sonra nüfus idarelerine müracaatta bulunmaları gerekiyor.