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Sağlıkta teşvik edici sevk sistemi geliyor

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Sağlıkta teşvik edici sevk sistemi geliyor
Sağlık Bakanlığı teşvik edici sistemi hayata geçirmek için taslak hazırladı. Bakanlar Kurulu'na sunulacak düzenlemeyle, ileri tedavi ve tetkik gerektirmeyen durumlarda öncelikle ve Güçlendirilmiş Halk Sağlığı Merkezleri'nden (HSM) hizmet alınması bu aşamadan sonra hastaneye başvurulması için teşvik edici sevk sistem getirilecek. Bu kapsamda, temel laboratuvar hizmetleri, röntgen ve ultrason çekilebilecek Check-up da yaptırılabilecek olan HSM'lerde, aile hekimlerinin yanı sıra emekli olmuş çocuk, kadın doğum, dahiliye ve cerrahi branşlardan hekimler de görev yapacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "İsteyen vatandaşlar bu şekilde davranırken isteyenler doğrudan hastaneye başvurabilir. Ancak öncelikle aile hekimi ve HSM'den hizmet alan vatandaşların, daha sonra hastaneye başvurmasını sağlayacak teşvik edici sevk sistemi uygulanacak" dedi. Çalışma ilk olarak , , Edirne ve İstanbul Silivri'de hayata geçirilecek.

AİLE HEKİMİ BAŞINA 2 BİN KİŞİ DÜŞECEK
Sevk zincirinin sağlanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Gümüş, şunları kaydetti: "Sevk zincirini çalıştırıyoruz. Vatandaşımızın öncelikle aile hekimine başvurması, çözüm olmaması halinde hastaneye sevk edilmesi önemli. Pilot uygulamanın yapılacağı illerde halen 3 bin 200 seviyesine gerilemiş olan aile hekimi başına düşen nüfusu 2 bine getireceğiz.
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Sağlıkta teşvik edici sevk sistemi geliyor
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