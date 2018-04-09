Beşi bir yerde

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk üç ayda yüzde 1.50 artışla 158 bin 430 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, üç aylık dönemde otomobil satışları yüzde 5.47 arttı. Ocak-Mart döneminde 123 bin 310 adet otomobil satılırken, markalar arasındaki rekabet kızıştı. Binek otomobil pazarının lideri açık farkla Renault oldu. Renault, 20 bin 150 adet satış gerçekleştirdi. Volkswagen, 12 bin 821 adetle ikinci, Hyundai 9 bin 396 adetle üçüncü sırada yer aldı. En çok satanlar listesinde Fiat 9 bin 50 adetle dördüncü, Toyota 7 bin 408 adetle beşinci, Skoda 6 bin 636 adetle altıncı, Honda 6 bin 297 adetle yedinci oldu. Binek otomobil pazarındaki en büyük rekabet ise alt sıralarda yaşandı. Özellikle beş markanın birbirine yakın satış rakamları dikkat çekti. Ocak-Mart döneminde Ford 5 bin 969, Opel 5 bin 884, Dacia 5 bin 835, Peugeot 5 bin 472, Nissan 5 bin 145 adet satış gerçekleştirdi.

İTHAL ORANI DÜŞTÜ

İlk üç ayda Türkiye'de üretilen yerli modellerin payı yüzde 33.8 olarak gerçekleşti. 41 bin 350 adet yerli, 89 bin 960 ithal otomobil satıldı. Bu dönemde yerlilik oranı en yüksek marka yüzde 96.6 ile Fiat oldu. Fiat, 8 bin 750 adet yerli, 300 adet ithal olmak üzere toplam 9 bin 50 adet binek otomobil sattı.