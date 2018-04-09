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'nın özelleştirilmesi ihalesi

Türkşeker'e ait 'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile ve Ticaret AŞ verdi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:27
Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Fernas İnşaat AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

528 MİLYON LİRAYLA ŞEKER FABRİKASI YENİ SAHİBİNİN OLDU

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen da başlangıç tutarı 441 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 528 milyon lirayla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

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Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi
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