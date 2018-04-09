Demir Kilise'ye yabancı turist akını...

Milliyet'ten İsmail Şahin'in haberine göre, Perşembe gününden otobüslerle İstanbul'a gelmeye başlayan Bulgarlar, paskalya öncesi Topkapı ve Dolmabahçe sarayı, Ayasofya gibi tarihi mekanları dolaştılar, Bogaz turuna çıktılar. Alışveriş merkezlerine de yoğun ilgi gösteren turistler döviz kurlarındaki değişiklikten ötürü giyim, parfüm, baklava, lokum ve deterjan alışverişi yaparak esnafın yüzünü güldürdü. Cumartesi akşamı ve pazar günü Demir Kilise'de ayine giden Bulgarlar daha sonra da lalelerin renk şöleni için Emirgan parkının yolunu tuttular.

"OTELLER YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI"

Bölgedeki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirten yetkililer İstanbul genelinde geçen yıla oranla otellerde doluluk oranının yüzde 48.2'den yüzde 65.1'e çıktığını, yükseliş trendinin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti. Laleli'de bir otelde görevli Erdinç Karakuş da, 65 odalı kendi otellerinin ve civardaki 4-5 bin odanın Bulgaristan'dan gelen turistler tarafından kapatıldığını belirtti.

YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyesi Vasil Liaze ise Ocak ayındaki açılan Demir Kilise'yi şimdiye kadar 50 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Kiliseyi ziyaret edenlerin 30 bin kadarının Türk olduğunu belirten Liaze, çoğu Bulgar 20 bin civarında da yabancı turistin Demir Kilise'yi görmeye geldiğini kaydetti. Türkiye'ye gelen turist sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 1.6 milyondan 1.8 milyona çıktı. Bu yıl da Bulgar turist sayısında yüzde 20 artış bekleniyor.

"İKİ HALK ARASINDA HOŞGÖRÜ KÖPRÜSÜ"

Sveti Stefan Kilisesi Bulgarların yanı sıra İstanbul'a gelen resmi heyetlerin de uğrak mekanı oldu. Bu heyetler özellikle belediye ve hükümet yetkilileri tarafından Demir Kilise'ye yönlendiriliyor. Son olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge ve Beyrut Belediye Başkanı Cemal İtani kiliseyi ziyaret etti. Ayrıca haftada en az 10-15 yerli grup kültürel amaçlı rehber eşliğinde kiliseyi ziyaret ediyor.