Doğan Medya'da devir teslim günü

Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, devir teslim töreninde kürsüye gelerek konuşmasını yaptı.

İşte açıklamasından satır başları:

Onlardan ayrılmıyorum sadece bu binadan ayrılıyorum. Mezara kadar arkadaşlığımız dostluğumuz devam edecek.40 yıla yakın süredir basın dünyasına adım attım. İçimde bir burukluk var ayrıldığım için.

Eski dostlarla devam etmek istiyorum. Demirören Ailesi'ne kendi isteiğimle devrettim hiçbir baskı olmadı. Demirören Ailesi ile görüşme yaptık.İkisini gizli tuttuk sonra halka açıkladık. Erdoğan Demirören'le de yukarıda vedalaştık kendisi bana bir plaket verdi.

Demirören Ailesi de benim ailem gibidir. Hepsini severim sayarım. Allah'tan temenni ediyorum ki Demirören Ailesi bu gemiyi daha ileriye götürecekler. Hepinizden bir kez daha helallik istiyorum.

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Demirören'in açıklamasından satır başları:

Değerli çalışma arkadaşlarımız hepiniz ailemize hoşgeldiniz. Doğan Ailesi ile arkadaşlığımız 50 yıla kadar dayanıyor. Bilmenizi isterim ki tarihimizi yeniden birlikte beraber yazacağız. Birçok soru var hepsini birlikte cevaplayacağız. Sizden ricamız önyargılardan uzak kalmanızdır. Bu hizmet bayrağını ve gemiyi sizlerle birlikte daha ileriye taşıyacağımızı belirtmek istiyorum.

Ömrünü ülkesine, ailesine, milletine adayan babam Erdoğan Demirören'e, eşim Nevra Demirören'e, kardeşim Meltem Oktay'a, Sinan Oktay'a, Tayfun Demirören'e, İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'a teşekkürlerimi iletiyorum.