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Gümrük Birliği hızla modernize edilmeli

Bilgi Ünivertitesi öğretim üyesi Artıran, sürecinde ’ye vaat edilenlerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek, “Biz de bu süreci kaçırmadan Gümrük Birliği revizyonunu yapmalıyız” dedi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Gümrük Birliği hızla modernize edilmeli
Dünya Ticaret Örgütü Kürsü Programı'na kul edilen dünyadaki 21 akademisyenden biri olan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran, 'nin Gümrük Birliği modernizasyon sürecini derhal başlatması gerektiğini vurguladı. Artıran, " sürecini kaçırmadan, AB'nin tüm gündemi bu olmadan bizim de Gümrük Birliği anlaşmamızı modernleştirmemiz ve güncelleştirmemiz gerekmektedir. Brexit sürecinde Britanya'ya vaadedilenleri de dikkatle incelememiz gerekiyor. Elbette 'ye verilen tüm haklar bize verilemez. Onlar yıllardır üye ülkeydi, ancak yine de Brexit süreci bizim Türkiye olarak dersler çıkarabileceğimiz önemli bir süreç. Ayrıca İngiltere'de iş yapan birçok Türk firma da var" dedi. Türkiye'nin Gümrük Birliği'nde kalmasının gerektiğini savunan Artıran, "Örneğin ürettiğimiz düz ekran televizyonların büyük bir miktarını 'ya satıyoruz. Onları nereye satarız" dedi.

İKİNCİ ELDE SORUN VAR
Türkiye ile AB arasında anlaşılamayan noktaların olduğunu belirten Artıran, "Mesela hizmetler konusunda bir sıkıntı yok. Ancak ikinci el malların tekrar kullanımı nasıl sağlanacak konusunda soru işaretleri var. Mesela AB'den eski model, kullanılmamış bir araba Türkiye'ye satılırken Türkiye bu üründen ek gümrük vergisi alıyor, AB de bu duruma kızıyor. AB diyor ki, ek gümrük vergisi hakkaniyete aykırı. Bu konu zor konulardan bir tanesi" dedi.
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Gümrük Birliği hızla modernize edilmeli
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